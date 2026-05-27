目黒蓮、レシピ動画のナレーションに初挑戦！“ジュワアアア”の音に思わず「ああ幸せ…」

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Snow Manの目黒蓮がナレーションを務める、キッコーマン“いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ” （通称“しぼ生”）の新レシピ動画『しぼ生だけで旨くなる ズッキーニステーキ』篇（春夏版）、『しぼ生だけで旨くなる れんこんステーキ』篇（秋冬版）が公開された。

■「つくってみたいなって思いながらナレーションしました」（目黒蓮）

本レシピ動画は、近年SNSなどで動画のレシピコンテンツを参考に料理をする傾向が広がっていることを背景に、 料理初心者の方や、料理未経験者の方にも、 料理を自由に気軽に楽しんでほしいという想いで制作された。

包丁で切ったり、野菜を焼いたりするときの「ザク」「スッスッ」「ジュワアアア」などの食欲をそそるオノマトペに、 今回初めてレシピ動画のナレーションに挑戦する目黒の臨場感ある解説を交え、思わず一緒につくりたくなってしまう構成。目黒のナレーションに合わせて一緒に料理をすることで、“しぼ生”なら、しょうゆ1本で味付けしたとは思えないおいしさの料理が手軽にできることを伝える。

春夏版動画に登場する「ズッキーニのしぼ生ステーキ」は、3月より放送中のTVCM『しぼ生でだけ旨顔 春夏』篇で、目黒がそのおいしさに思わず溢れる笑顔（＝“だけ旨顔”）を見せたメニュー。 今回の動画ではズッキーニを縦半分に切り、 より豪快な見た目に。 食材を人気のれんこんに変えた秋冬版も同時に公開。料理をする際の悩みのひとつとなる「味つけの難しさ」も、“しぼ生”なら1本で味が決まるうえに、合わせる食材によって風味が変わるので、旬の食材を気軽に楽しめる。

聞いているだけでおいしさや楽しさが伝わる目黒のナレーションと、“しぼ生”1本で旬の食材をおいしく調理できる“だけ旨”レシピを、ぜひ試してみよう。

■収録時のエピソード

収録は3月公開のTVCMと同日に実施。収録時に実際に食べた「ズッキーニのしぼ生ステーキ」 や 「れんこんのしぼ生ステーキ」の味、そして調理する際の音や香りを思い出しながらマイクに向かってナレーション収録に臨んだ目黒。声のみの収録でありながら時折、自身が調理しているかのように手を動かし、感情たっぷりの“だけ旨顔”でナレーションに集中する様子に、周囲からは「本当に楽しそう」とささやく声が聞こえた。

■目黒蓮 インタビュー