セブン-イレブン、冷凍の“担々麺”発売 水×電子レンジで完成、別添えで花椒（ホアジャオ）唐辛子
セブン-イレブンがきのう26日より、冷凍商品の担々麺を順次発売。公式インスタグラムでも紹介した。
【写真】セブン-イレブンの冷凍“担々麺”ショット
投稿で「セブン‐イレブンから絶品冷凍担々麺が登場」「水を入れて電子レンジで温めるだけで作れちゃう、セブン‐イレブンの冷凍担々麺」と紹介。「スープからはふんわりと胡麻が香り、濃厚な味わいに！お好みで別添えの特製花椒(ホアジャオ)唐辛子も加えるとちょうどいいアクセントになってたまらない」と説明した。
投稿では、商品が完成するまでの工程をショート動画で紹介。商品をお椀に移し、「水を入れて約8分（500w）電子レンジで温めるだけ」で完成。「胡麻が香るスープとしなやかな麺」「具材のひき肉とチンゲン菜もいい仕事してる」「別添えの花椒（ホアジャオ）入り唐辛子もいいアクセント」などと紹介した。
なお公式サイトの商品ページには「店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合がございます」「予想を大きく上回る売れ行きで原材料供給が追い付かない場合は、掲載中の商品であっても販売を終了している場合がございます」などと呼びかけている。
【写真】セブン-イレブンの冷凍“担々麺”ショット
投稿で「セブン‐イレブンから絶品冷凍担々麺が登場」「水を入れて電子レンジで温めるだけで作れちゃう、セブン‐イレブンの冷凍担々麺」と紹介。「スープからはふんわりと胡麻が香り、濃厚な味わいに！お好みで別添えの特製花椒(ホアジャオ)唐辛子も加えるとちょうどいいアクセントになってたまらない」と説明した。
なお公式サイトの商品ページには「店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合がございます」「予想を大きく上回る売れ行きで原材料供給が追い付かない場合は、掲載中の商品であっても販売を終了している場合がございます」などと呼びかけている。