ALPHA DRIVE ONE、初カムバック “ロマンエナジェティック”なムード完成
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが、26日午後6時にPrologue Single「No School Tomorrow」（読み：プロローグシングル ノースクールトゥモロー）を配信リリースし、タイトル曲「OMG！（読み：オーエムジー）」のMVを公開。韓国デビュー活動から約4ヶ月で初カムバックを果たした。
【写真】ALPHA DRIVE ONEアザーカットを使用した特別付録
本作は、タイトル曲「OMG！」「Good Life」の計2曲が収録されており、これまでの楽曲とは異なるジャンルの新たな魅力が詰まっている。
突然の休校によって訪れた贈り物のような1日を背景に、日常から解き放たれた少年たちの多彩な感情を描いた本作。思いがけない日常からの逸脱がもたらす、刺激的な解放感を込めた今作は、初夏の少年らしいビジュアルに“Cold Summer Youth”というエネルギーを重ねることで、ALPHA DRIVE ONEならではの“ロマンエナジェティック”なムードを完成させた。きらめく青春と初夏の清涼感が詰め込まれた本作からは、さらに広がったグループの音楽性を感じることができる。
タイトル曲の「OMG！」は、エネルギッシュなヒップホップビートにトレンディなシンセサイザーサウンドが調和したHip Hop R＆Bナンバー。予測不能な天気のように揺れ動く少年たちの心と高まる感情を描きながら、青春のときめきをALPHA DRIVE ONEらしく軽やかに表現している。
リリースと同時に公開されたMVは、突然「休校」になったある日、学校の外に飛び出した少年たちが予期せぬ自由の中で過ごす特別な時間を描いている。急変する天気とともに、期待やとまどい、そして自由といった青春の感情が交差し、それらを感覚的に表現しながら、輝かしくも不安定な瞬間を立体的に表現した。
特にMVに登場する「ランドリー」は、少年たちの感情を視覚的に拡張する象徴的な空間として描かれており、濡れた制服を脱ぐシーンを通して、決められた枠を抜け出し、自分だけの方向へ進んでいく青春の変化を印象的に伝えている。
ALPHA DRIVE ONEは、韓国Mnetのグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』にて約2600万の投票から選ばれたK-POPボーイズグループ。今年1月にリリースした韓国デビュー作であるTHE 1stミニアルバム『EUPHORIA』は、発売初日で113万枚を突破し、ミリオンを達成した。初動売上は144万を超え、歴代K-POPグループのデビューアルバム初動2位の快挙を成し遂げた。さらに、デビュー曲で韓国の地上波3局の音楽番組すべてで1位を獲得したボーイズグループとして、9年ぶりに新たな記録を樹立。まさに記録づくしのデビュー成果を収めた。5月16日に開催された『第3回 ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026』では「ASEA THE BEST NEW ARTIST」「ASEA THE PLATINUM」の2冠を達成し、その人気と実力を証明している。
今回の初カムバック活動に続き、6月から7月にかけて仁川・横浜・香港で初ファンコンサートツアー『2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD]』の開催も発表。日本公演は、6月26日から28日までの3日間、横浜・ぴあアリーナMMにて開催される。さらに、8月には韓国2nd ミニアルバムのリリースも予告されており、2026年を通じて加速していく。
本作は、タイトル曲「OMG！」「Good Life」の計2曲が収録されており、これまでの楽曲とは異なるジャンルの新たな魅力が詰まっている。
突然の休校によって訪れた贈り物のような1日を背景に、日常から解き放たれた少年たちの多彩な感情を描いた本作。思いがけない日常からの逸脱がもたらす、刺激的な解放感を込めた今作は、初夏の少年らしいビジュアルに“Cold Summer Youth”というエネルギーを重ねることで、ALPHA DRIVE ONEならではの“ロマンエナジェティック”なムードを完成させた。きらめく青春と初夏の清涼感が詰め込まれた本作からは、さらに広がったグループの音楽性を感じることができる。
タイトル曲の「OMG！」は、エネルギッシュなヒップホップビートにトレンディなシンセサイザーサウンドが調和したHip Hop R＆Bナンバー。予測不能な天気のように揺れ動く少年たちの心と高まる感情を描きながら、青春のときめきをALPHA DRIVE ONEらしく軽やかに表現している。
リリースと同時に公開されたMVは、突然「休校」になったある日、学校の外に飛び出した少年たちが予期せぬ自由の中で過ごす特別な時間を描いている。急変する天気とともに、期待やとまどい、そして自由といった青春の感情が交差し、それらを感覚的に表現しながら、輝かしくも不安定な瞬間を立体的に表現した。
特にMVに登場する「ランドリー」は、少年たちの感情を視覚的に拡張する象徴的な空間として描かれており、濡れた制服を脱ぐシーンを通して、決められた枠を抜け出し、自分だけの方向へ進んでいく青春の変化を印象的に伝えている。
ALPHA DRIVE ONEは、韓国Mnetのグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』にて約2600万の投票から選ばれたK-POPボーイズグループ。今年1月にリリースした韓国デビュー作であるTHE 1stミニアルバム『EUPHORIA』は、発売初日で113万枚を突破し、ミリオンを達成した。初動売上は144万を超え、歴代K-POPグループのデビューアルバム初動2位の快挙を成し遂げた。さらに、デビュー曲で韓国の地上波3局の音楽番組すべてで1位を獲得したボーイズグループとして、9年ぶりに新たな記録を樹立。まさに記録づくしのデビュー成果を収めた。5月16日に開催された『第3回 ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026』では「ASEA THE BEST NEW ARTIST」「ASEA THE PLATINUM」の2冠を達成し、その人気と実力を証明している。
今回の初カムバック活動に続き、6月から7月にかけて仁川・横浜・香港で初ファンコンサートツアー『2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD]』の開催も発表。日本公演は、6月26日から28日までの3日間、横浜・ぴあアリーナMMにて開催される。さらに、8月には韓国2nd ミニアルバムのリリースも予告されており、2026年を通じて加速していく。