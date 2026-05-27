シルクドレスとメイクアップ！ ディオール アフシア・エルジ カンヌ国際映画祭フォトコール着用ルック

記事ポイント 2026年5月23日のカンヌ国際映画祭フォトコールにアフシア・エルジが登場しますアフシア・エルジはディオールのシルクドレスを着用しますメイクアップはディオール ビューティが担当します 2026年5月23日のカンヌ国際映画祭フォトコールにアフシア・エルジが登場しますアフシア・エルジはディオールのシルクドレスを着用しますメイクアップはディオール ビューティが担当します

2026年5月23日、カンヌ国際映画祭で開催されたフォトコールに、アフシア・エルジが登場します。

アフシア・エルジの装いには、ディオールのシルクドレスとディオール ビューティのメイクアップが取り入れられています。

ディオール「アフシア・エルジ カンヌ国際映画祭フォトコール着用ルック」





登場日：2026年5月23日会場：カンヌ国際映画祭 フォトコール着用者：アフシア・エルジ着用ブランド：ディオールメイクアップ：ディオール ビューティ問い合わせ先：クリスチャン ディオール TEL：0120-02-1947

ディオール「アフシア・エルジ カンヌ国際映画祭フォトコール着用ルック」は、映画祭の公式な場に合わせたシルクドレスを中心に構成されています。

アフシア・エルジのルックは、ドレスとメイクアップをディオールでそろえたスタイルです。

カンヌ国際映画祭のフォトコールという撮影の場で、シルク素材のドレスがレッドカーペットシーンに近い華やかさを添えます。

シルクドレス

アフシア・エルジは、ディオールのシルクドレスを着用しています。

シルクドレスは、フォトコールでの立ち姿に合わせて、なめらかな質感を印象づける装いです。

メイクアップ

メイクアップは、ディオール ビューティが担当しています。

ドレスと同じメゾンのビューティラインが加わることで、装い全体に統一感があります。

シルクドレスとディオール ビューティのメイクアップが組み合わさり、2026年5月23日のカンヌ国際映画祭フォトコールで披露されたルックとして記録されています。

映画祭のフォトコールに登場する装いを通じて、ファッションとビューティの両面からディオールの世界観が伝わります。

ディオール「アフシア・エルジ カンヌ国際映画祭フォトコール着用ルック」の紹介でした。

よくある質問

Q. アフシア・エルジが登場した日はいつですか？

A. 2026年5月23日に、カンヌ国際映画祭で開催されたフォトコールに登場しています。

Q. メイクアップを担当したブランドはどこですか？

A. メイクアップはディオール ビューティが担当しています。

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