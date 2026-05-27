【テレビで話題！】朝のはみがき、「食前」「食後」どっち？

歳を重ねると、毎年1kgずつ太りはじめたり、病気ではないけれど「なんとなく不調」に悩まされる人は多い。タレントMEGUMIもその一人。そんなMEGUMIが今回、本気のダイエットに挑戦。その結果、「正しくやせたらめちゃくちゃ体調がよくなった！」「今が一番元気！」という。本連載は、MEGUMIのダイエット法をまとめた本『わたしはこれでやせました』からMEGUMI流ダイエットのコツをお伝えします。MEGUMIが前作同様、自分のカラダを人体実験（！）のように使って試して、効いたものだけ教えます（構成／ダイヤモンド社・石塚理恵子）。

監修／医師 道下将太郎

朝の歯磨き、「食前」「食後」どっちにしてる？

お医者さんが書いた本を何冊も読んでわかったのが、いくらダイエットをしても、歯周病など口内環境が悪いままだと、やせるのはムリだということ！

口の中にいる菌は、普通は食べ物などの消化プロセスで死滅します。

でも条件によって腸までそれが運ばれると、腸が乱れてお通じが悪くなり、代謝が下がって、同じ食べかたをしても脂肪がつきやすくやせにくいカラダになるのだとか。

なぜ医者は「朝イチの歯磨き」をすすめるのか？

口の中の菌はとくに寝ている間に増えるので、朝、食べたり飲んだりする前の「朝イチ歯磨き」をすすめるドクターが多いのはこのためです。

これを知ってから、とくに朝は、より念入りに歯磨きをするようになりました。

MEGUMI流 歯の磨き方

私はまずはなにもつけずに「素」の歯ブラシで磨いたあと、ミントの香りが大好きな「デンタルペースト」をつけて少し磨き、仕上げに「タンクリーナー」で舌もきれいに（これも大事！）しています。

これは歯医者さんに教えてもらった方法で、歯磨き粉をつけてしまうと泡でよく見えず、歯磨き粉のすっきり感で磨けた気になってしまって磨き残しが出てしまうため。

食欲も落ち着く

朝イチで歯磨きすると、悪い菌が腸に入るのを防ぐのはもちろん、気持ちもすっきり、朝かなりおなかがすいて目覚めても、食欲がすっと落ち着きます。

（本稿は「わたしはこれでやせました』からの編集記事です。本では「商品名」や「価格」なども、具体的に紹介しています）

『わたしはこれでやせました』監修

道下将太郎（みちした・しょうたろう）

医師

東京慈恵会医科大学医学部卒業後、同附属病院脳神経外科医局にて臨床経験を積む。医療の現場で感じた課題を背景に、「予防医療の民主化」を掲げ、2022年に予防医療クリニックAFRODE CLINICを表参道で創業。他に無添加グルテンフリーレストランや、科学的根拠に基づく製品を展開するSECRET RECIPE、人間ドック事業など、薬や手術だけに依存しない新たな医療の形を創造している。