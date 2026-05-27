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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「美男美女カップルにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、交際2年になる20歳の大学生カップルが、馴れ初めからアルバイトでの失敗談、そしてリアルな貯金額まで赤裸々に語っている。



大学の最初の授業が一緒で、男性が一目惚れしたことから交際に発展したという2人。アプローチされた際、女性は「めっちゃ楽しかったので嬉しかったです」と当時の心境を振り返った。お互いのアルバイトについて聞かれると、男性は新宿の居酒屋、女性はホテルで受付や配膳をしていると説明。女性は過去の失敗談として、配膳中にお盆の上で食べ物を落としてしまい、常連客から「これも粗相だよ」と偉そうに注意されたエピソードを苦笑いしながら明かした。



時給は男性が1400円、女性が1550円。初デートの場所を尋ねられると「池袋のガスト」と答え、そこで「8時間ぐらい話してました」と微笑ましい思い出を語り合った。将来どんな大人になりたいかという質問に対し、男性はロックバンド「I Don't Like Mondays.」のボーカルに憧れているとし、「あんまり一生懸命働いてない人」になりたいとユーモアを交えて回答。一方の女性は、自ら稼いで「旅行とかしたい」と話し、目標金額として「1億円」という大きな夢を掲げた。



お互いの好きなところについては、男性が「楽しませてくれるところ」と答えれば、女性は「チャラチャラしてるように見えて、やることはやるし大切に思ってくれている」と絶賛。直してほしいところや喧嘩の理由について聞かれても「無い」と口を揃え、深い信頼関係をのぞかせた。



最後にリアルな貯金額を聞かれると、男性が約20万円、女性が約25万円と回答。時給に続き貯金額でも彼女を下回った男性が「全てにおいて負けてる」と自虐気味に笑いを誘い、2人の飾らない魅力が詰まったインタビューとなった。