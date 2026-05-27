ユージ、3000万円外車の納車を報告 自慢の愛車にファン「むちゃくちゃかっこいい」
タレントのユージが26日、自身のInstagramを更新し、ドイツの高級自動車メーカー「ポルシェ」の納車を報告し、ファンにお披露目した。
【写真】惚れ惚れするほどカッコいいユージのポルシェ（100枚）
“車好き”で知られ、SNSには自身の愛車をカスタムする様子などを度々披露してきたユージ。この日は、「ポルシェ992.2GT3納車されました」と報告し、運転席で満足げな表情を浮かべるショットを公開。「あぁかっこいい カーボン大好き人間なので外装も内装もカーボンまみれにしてしまいました。見てるだけでワクワクする」「今回のGT3からカーボンロールゲージも選べるようになったのでもちろんそれにしました」と、自身のこだわりのカスタムについても説明している。なお、ポルシェ 992.2 GT3は、5月26日現在、メーカー希望小売価格2868万円となっている。
さらにユージは「前回はPDKのGT3ツーリング。即レスのパドルシフトが最高に気持ちよかったんですが、やっぱりマニュアルシフトが恋しくなってしまい、久しぶりにマニュアルを選択しました」とマニュアル車であることを明かし、「マジでめんどくさくて最高（褒め言葉）。絶滅危惧種となりつつあるNAサウンドも最高です」と満足げに明かしている。なお、詳細については自身のYouTubeチャンネルの方で説明しているとのこと。
コメント欄には「やばい！最高です！」「むちゃくちゃかっこいいですー！！」「やばい！最高です！」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「ユージ」Instagram（@yujigordon）
【写真】惚れ惚れするほどカッコいいユージのポルシェ（100枚）
“車好き”で知られ、SNSには自身の愛車をカスタムする様子などを度々披露してきたユージ。この日は、「ポルシェ992.2GT3納車されました」と報告し、運転席で満足げな表情を浮かべるショットを公開。「あぁかっこいい カーボン大好き人間なので外装も内装もカーボンまみれにしてしまいました。見てるだけでワクワクする」「今回のGT3からカーボンロールゲージも選べるようになったのでもちろんそれにしました」と、自身のこだわりのカスタムについても説明している。なお、ポルシェ 992.2 GT3は、5月26日現在、メーカー希望小売価格2868万円となっている。
コメント欄には「やばい！最高です！」「むちゃくちゃかっこいいですー！！」「やばい！最高です！」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「ユージ」Instagram（@yujigordon）