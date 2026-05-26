「ファーム・交流戦、阪神０−２西武」（２６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）

阪神は西武投手陣を前に、好機であと一本が出ずに完封負けを喫した。

２４日のファーム・オリックス戦（ＳＧＬ）では７得点と打線が機能したが、この日は零敗。平田勝男２軍監督（６６）は「また梅雨入りや」と打線に嘆いた。

投手陣は先発の伊藤将司投手（３０）が３回を完全投球。四回から登板した２番手のカーソン・ラグズデール投手（２８）も八回１死まで一人の走者も許さなかったが、５番・村田に初安打を許したのを皮切りに、２失点を喫した。

試合後の平田２軍監督の一問一答は、以下の通り。

◇ ◇

−先発の伊藤将は３回を完全投球。

「落ち着いて、コントロールとキレ、抜群じゃない？３イニングを安定したピッチングね、申し分ない。この前が１イニングで、今日が３イニングか。順調にきているっていうとこやね」

−２番手のラグズデールも４イニング目までは素晴らしい投球だった。

「良かったんだけどね。今日は安定したバランスでよく投げて、ばらつきも少なくてという。最後のね、５イニング目でもうひと粘り。やっぱりランナーが出て走られてというところで、ちょっと気持ちに余裕がなくなったかな。それまではパーフェクトだったのが、ランナーが出て走られて、ちょっとこう余裕がなくなって甘く入ったかな」

−九回に登板したモレッタは３者連続三振。調子が上がってきた。

「もうストレートも素晴らしいね。キレといい、コントロールといいね、ファームでも安定したピッチングをしてくれてるんで、申し分ないね」

−打線は普段対戦しない投手陣に苦しんだ。

「もう一本っていうところがね。今年はなかなか（出ない）。この前の日曜日みたいなわけにはいかないけど。そこをやはりね、打ち破っていかないことには。あんまり対戦しないピッチャーなんで点が取れませんでしたじゃ困る。また梅雨入りや。また梅雨入り打線に逆戻り。梅雨の晴れ間が日曜日にあっただけで。もうずっと梅雨よ。この前やっとちょっとね、梅雨の晴れ間だったけど、梅雨の晴れ間なんて長く続かない。梅雨入り打線よ」