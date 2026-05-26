この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

審査員・共演者にたちの反応、見事優勝を果たしたマッティとアーコー

チャンネル情報

「日本の笑いを北欧へ」というビジョンのもと活動する北欧漫才プロジェクトのチャンネル。プロジェクト代表GEN TAKAGIが、フィンランドでの漫才イベント、現地で生まれた漫才コンビ、漫才普及のプロセスなどを発信しています。