フィンランド公共放送で漫才対決 現地出演者が語る“Manzai”の魅力
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「GEN TAKAGI / 北欧漫才プロジェクト」が、「フィンランド公共放送で漫才対決！【日本語字幕】」と題した動画を公開した。動画では、フィンランドの公共放送Yle（ウレ）のゲーム配信番組内で行われた特別企画「漫才対決」の様子が紹介されている。
企画では、2組による3ラウンド形式の漫才バトルが行われ、今回の動画ではラッパーでゲーム配信者のAK（アーコー）と、Yleで番組制作を務めるマッティによる最終ラウンドのネタが公開された。
アーコーとマッティは、テレビ局での仕事や配信者としての活動をテーマにした漫才を披露。アーコーが「俺、毎週月曜から水曜まで仕事しに来なきゃいけないんだぜ」と話すと、マッティが「世間の人は週5だぜ…？」とツッコミを入れるなど、テンポの良いやり取りで会場の笑いを誘った。
さらにアーコーが「配信ってのはどんな9時5時の仕事よりキツいんだよ」と主張し、「毎回13時にスタジオ来なきゃいけない」と本心交じりのボケを披露する場面も。
ネタの途中、共演者たちの笑い声が原因でセリフが飛びそうになったアーコーは「ちょっと、笑わないでくれ！」とまさかのアドリブコメントを披露。その後も、配信者ならではの悩みをテーマにしたテンポの良い掛け合いを見せた。
ネタ終了後、共演者からも「すごく良かった」「素のアーコーが出てた」と好意的なコメントが寄せられた。アーコーに対して「あいつネタ中に『笑わないでくれよ！』って言ってたぞ」とツッコミが飛ぶ場面もあったが、「そういうアドリブも漫才としてアリでしょ？」と高く評価された。
総合優勝に輝いたのはマッティとアーコーのコンビ。マッティは「フィンランドの人々にとって『Manzai』という言葉は新しいものかもしれないけれど、実際はそこまでハードルが高いものではない」と、漫才の魅力について語っている。
フィンランドの公共放送で行われた今回の企画は、日本発の笑いである「漫才」が、少しずつ海外にも広がり始めていることを感じさせる内容となっている。
企画では、2組による3ラウンド形式の漫才バトルが行われ、今回の動画ではラッパーでゲーム配信者のAK（アーコー）と、Yleで番組制作を務めるマッティによる最終ラウンドのネタが公開された。
アーコーとマッティは、テレビ局での仕事や配信者としての活動をテーマにした漫才を披露。アーコーが「俺、毎週月曜から水曜まで仕事しに来なきゃいけないんだぜ」と話すと、マッティが「世間の人は週5だぜ…？」とツッコミを入れるなど、テンポの良いやり取りで会場の笑いを誘った。
さらにアーコーが「配信ってのはどんな9時5時の仕事よりキツいんだよ」と主張し、「毎回13時にスタジオ来なきゃいけない」と本心交じりのボケを披露する場面も。
ネタの途中、共演者たちの笑い声が原因でセリフが飛びそうになったアーコーは「ちょっと、笑わないでくれ！」とまさかのアドリブコメントを披露。その後も、配信者ならではの悩みをテーマにしたテンポの良い掛け合いを見せた。
ネタ終了後、共演者からも「すごく良かった」「素のアーコーが出てた」と好意的なコメントが寄せられた。アーコーに対して「あいつネタ中に『笑わないでくれよ！』って言ってたぞ」とツッコミが飛ぶ場面もあったが、「そういうアドリブも漫才としてアリでしょ？」と高く評価された。
総合優勝に輝いたのはマッティとアーコーのコンビ。マッティは「フィンランドの人々にとって『Manzai』という言葉は新しいものかもしれないけれど、実際はそこまでハードルが高いものではない」と、漫才の魅力について語っている。
フィンランドの公共放送で行われた今回の企画は、日本発の笑いである「漫才」が、少しずつ海外にも広がり始めていることを感じさせる内容となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
「日本の笑いを北欧へ」というビジョンのもと活動する北欧漫才プロジェクトのチャンネル。プロジェクト代表GEN TAKAGIが、フィンランドでの漫才イベント、現地で生まれた漫才コンビ、漫才普及のプロセスなどを発信しています。