「ＤｅＮＡ１−７オリックス」（２６日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡは投打に元気がなく完敗。先発・平良健太郎投手は、二回以降は修正したものの、初回に３本の長短打や２四死球を許す立ち上がりで、一挙４点を奪われた。この大量ビハインドがその後も重くのしかかり、相川監督は「彼だけの責任ではない。そこはコーチも、アナリスト、そして私も、どうしていくかっていうのは全員で考えてやっていくこと。彼がどういうプランでいったというのも含めて、私は理解しているので、その中でやられてしまった」と唇をかんだ。

打線は散発３安打に終わり、初回の度会の内野ゴロの間に１点を奪うのに精一杯。指揮官は「何も考えずに振り回しているというわけではないので。しっかりプランの中で選手たちはやっていますけど、なかなか全体的に状態があまり良くないというのも含め、こうなると何とか守り抜いていくというような形しか現状はでないかもしれない」と話す一方、「調子どうこうというよりも、人任せでなく、自分が変えるんだっていう攻撃ができれば。状態が悪いから勝てませんでした、では上には行けない」と力を込めた。