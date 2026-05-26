【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に入る2文字は？ ヒントはたくましい男性
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、たくましい人間性、集団の中での重要な役割、そしてビジネスで発生するトラブルという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□がい
は□□り
でー□□び
ヒント：過酷な状況にも屈しない強い肉体や精神力を持つ男性の呼称。周囲へのサインのために布を大きく動かす動作、転じて物事を先頭に立って推し進める役回り。そして、提出された電子情報や資料の内容に必要な項目が欠けているミスを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たふ」を入れると、次のようになります。
たふがい（タフガイ）
はたふり（旗振り）
でーたふび（データ不備）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、たくましい人物像を称える表現から、集団を先導する役割や行動を示す言葉、さらには事務作業などで見かけるシステム上のエラーまでを網羅しました。共通する「たふ」という響きが、強靭（きょうじん）なキャラクターの描写、周囲を巻き込む率先した動き、手続きにおける事務的な不全の表現を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、たくましい人間性、集団の中での重要な役割、そしてビジネスで発生するトラブルという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□がい
は□□り
でー□□び
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たふ正解は「たふ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たふ」を入れると、次のようになります。
たふがい（タフガイ）
はたふり（旗振り）
でーたふび（データ不備）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、たくましい人物像を称える表現から、集団を先導する役割や行動を示す言葉、さらには事務作業などで見かけるシステム上のエラーまでを網羅しました。共通する「たふ」という響きが、強靭（きょうじん）なキャラクターの描写、周囲を巻き込む率先した動き、手続きにおける事務的な不全の表現を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)