ノルディックスキー・ジャンプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅が２６日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。長期遠征が多いゆえの自宅でのトラブルを明かす一幕があった。

「住まいのトラブル１１０番」がテーマの今回、「長期に家を空けることが多いので、掃除をしてから出て行くんですけど」と話したところでＭＣの明石家さんまに「どのくらい日本の家に住んでるの？」と聞かれると「大体、（年に）２か月いるか、いないか」と即答。

「自分のマンションはあるの？」と聞かれると「一応あります」と答えた高梨。「一応、荷物は置いておいて、そこで入れ替えをする場所が欲しくて、（部屋を）持ってるんですけど」と話すと「大掃除をしてから出てくるんですけど、２、３か月後くらいに帰ってくるとトイレとか黒ずんでいて。使わないから黒くなっちゃって、また大掃除して」とポツリ。

「掃除に始まって掃除に終わって毎日、掃除みたいな。それが結構、ストレスです。住まないと痛むと言いますし…」と正直に話していた。