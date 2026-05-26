アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が、「LINEでの別れ話」に関するアンケート調査を実施し、その結果を発表しました。恋人との別れ話をLINEですることについて、5割以上の回答者が「あり」と答えています。

【画像】マジで…？ LINEで「別れ話」をした人の生々しい声（図解：7枚）

5割以上の男女「LINEでの別れ話」は「あり」

調査は4月2日、成人男女200人（男女各100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、「恋人との別れ話をLINEですることについてどう思いますか？」と質問すると、男性は57人、女性は58人が「あり」と答えました。

その理由を自由回答形式で尋ねると、「直接会うと冷静な話し合いができず、口論やトラブルに発展する恐れがあるから」（男性）、「面と向かってだと正直な気持ちを伝えづらい場合があるから」（男性）、「対面だと感情的になってしまう可能性があるけど、文章であれば自分の考えを整理して伝えられるから」（女性）、「面と向かって話をすると、萎縮してしまって自分の考えがうまくまとまらず、言葉が出てこなくなるから」（女性）などの回答がありました。

同社は、「感情の衝突回避や冷静な意思伝達を重視する傾向が見られました。特に男性はトラブル回避、女性は感情整理や自己表現のしやすさといった理由が目立ち、対面よりも合理的に別れを進めたい意識がうかがえます」とコメントしています。

一方、「なし」と答えた人に理由を聞くと、「大事な話ならお互い面と向かって話し合いをするべきだと思うから」（男性）、「シリアスな問題なので別れは誠実に丁寧にしないと、あとでトラブルに発展する可能性があるので」（男性）、「LINEの文面だけでの別れ話は、人として常識が欠けると思うので」（女性）、「直接会って別れの理由を聞いて本気度を感じなくては納得できないと思うから」（女性）といった声が寄せられました。

同社は「誠実さや対面でのコミュニケーションを重視する傾向が見られました。特に女性は『本気度』や『納得感』を求める意識が強く、男性はトラブル防止の観点からも対面を重視しており、重要な局面ほど直接会うべきという価値観が共通していることが分かります」と分析しています。

皆さんは、「LINEでの別れ話」はアリだと思いますか……？