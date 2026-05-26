【女性が選んだ】「手が美しいと思う30代女性俳優」ランキング！ 2位「石原さとみ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、石原さとみさんです。2003年のNHK連続テレビ小説『てるてる家族』でヒロインを務めて以降、数々の話題作に出演しています。ドラマ『アンナチュラル』（TBS系）など多彩な役柄を演じ切る確かな演技力はもちろん、表現力豊かで美しい手の動きも彼女の魅力の一つです。時代を彩るドラマに欠かせない存在として親しまれています。
▼回答者コメント
「年齢を感じさせない綺麗な手だったので」（20代女性／大阪府）
「洗濯洗剤のCMで手がアップになる場面がありきれいだと思うからです」（50代女性／愛知県）
「医療系のドラマを見て手元がアップになった時に綺麗だと思ったから」（30代女性／神奈川県）
見事1位に輝いたのは、北川景子さんでした。数々の「なりたい顔」ランキングで首位を獲得し、美のカリスマとしても支持される女性俳優です。忙しくてもスキンケアを怠らないなど、ストイックな姿勢を持ち続けています。顔立ちの美しさはもちろんのこと、日々の丁寧なケアを思わせる、潤いに満ちた滑らかで美しい手元も必見です。
▼回答者コメント
「腕時計のCMを見た時にそう感じました。肘から先がスラッとしていて、細くきれいな指。とてもママの手とは思えませんでした。美しいです」（30代女性／福岡県）
「化粧品か時計か忘れてしまいましたがCMで見たときに手までキレイなんだなと思った記憶があります」（50代女性／埼玉県）
「ネイルをしている爪がキレイにで手全体も美しく見える」（20代女性／栃木県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：石原さとみ／48票
2位にランクインしたのは、石原さとみさんです。2003年のNHK連続テレビ小説『てるてる家族』でヒロインを務めて以降、数々の話題作に出演しています。ドラマ『アンナチュラル』（TBS系）など多彩な役柄を演じ切る確かな演技力はもちろん、表現力豊かで美しい手の動きも彼女の魅力の一つです。時代を彩るドラマに欠かせない存在として親しまれています。
「年齢を感じさせない綺麗な手だったので」（20代女性／大阪府）
「洗濯洗剤のCMで手がアップになる場面がありきれいだと思うからです」（50代女性／愛知県）
「医療系のドラマを見て手元がアップになった時に綺麗だと思ったから」（30代女性／神奈川県）
1位：北川景子／74票
見事1位に輝いたのは、北川景子さんでした。数々の「なりたい顔」ランキングで首位を獲得し、美のカリスマとしても支持される女性俳優です。忙しくてもスキンケアを怠らないなど、ストイックな姿勢を持ち続けています。顔立ちの美しさはもちろんのこと、日々の丁寧なケアを思わせる、潤いに満ちた滑らかで美しい手元も必見です。
▼回答者コメント
「腕時計のCMを見た時にそう感じました。肘から先がスラッとしていて、細くきれいな指。とてもママの手とは思えませんでした。美しいです」（30代女性／福岡県）
「化粧品か時計か忘れてしまいましたがCMで見たときに手までキレイなんだなと思った記憶があります」（50代女性／埼玉県）
「ネイルをしている爪がキレイにで手全体も美しく見える」（20代女性／栃木県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)