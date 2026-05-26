「これは刺激強すぎ」氷川きよし、美肌際立つすっぴんショットに反響「衝撃すぎて」「女優かと思った」
歌手の氷川きよしさんは5月25日、自身のInstagramを更新。美肌が際立つ日光浴の様子を公開しました。
【写真】氷川きよしの美肌際立つ日光浴ショット
コメントでは「お肌ツルツルだしまつ毛も長くて羨ましいな」「太陽に負けない輝きだよ」「何もかもが美しいです」「キャハー、、素敵過ぎて、魅惑的で、、どうしましょう」「女優かと思った！」「綺麗すぎて衝撃すぎて三度見しちゃいました」「キーナさんそっくりの人形かと思った!!」「インスタ開いてこれは刺激強すぎ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】氷川きよしの美肌際立つ日光浴ショット
「素敵過ぎて、魅惑的で、、」氷川さんは「朝の10分の日光浴」「#身体と心を整える」などとつづり、7枚の写真と3本の動画を投稿。1枚目が、日光浴中の自撮りショットです。目を閉じてあおむけになり、穏やかな表情を浮かべています。すっぴんと思われるナチュラルな姿で、透き通るような美肌が際立っています。
「行きたかった和菓子屋と信濃川」24日にも「行きたかった和菓子屋と信濃川」とつづり、プライベートショットを公開していた氷川さん。カジュアルな私服がとても似合っていて、かわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)