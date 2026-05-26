「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）

広島が痛恨の逆転負けで交流戦の開幕戦を落とした。

１点リードの八回にハーンがマウンドへ。試合前まで防御率０・５０と抜群の安定感を誇っていた左腕だったが、１死から西川に左中間への二塁打を浴びると、続く山口に右前適時打を許し、同点とされた。

なおも２死二、三塁のピンチで代打・ソトの打ち上げた打球は一塁後方へ。これを一塁・モンテロ、二塁・菊池、右翼・名原が追いかけるも、最後はお見合いのような形となり、逆転を許した。

先発の床田は３年ぶりのロッテ戦で７回７安打無失点の好投。三回まで毎回安打を浴びるも、要所を締めて得点は許さず。四回は４試合連続本塁打中の４番・山口から始まる打順を三者連続三振で抑え込むなど、８奪三振をマークした。交流戦は２２年から４年連続で２勝１敗と好相性。安定感のある投球で試合をつくった。

打線は初回に大盛が自己最多に並ぶ３号ソロを右中間席へ。ジャクソンの１５３キロを完璧に捉え、貴重な先制点をもたらした。昨年の交流戦は打率・３７５、３本塁打、７打点と大暴れ。“交流戦男”が開幕戦から存在感を放った。