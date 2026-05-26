歌手の島谷ひとみ（45）が24日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演し、3軒目の“自宅”を購入したことを明かした。

お笑いトリオ「ハナコ」岡部大から「山小屋を買われた？」と振られ、「たまたま山小屋を見つけてスタッフと一緒にトンカンしたりプロに頼んだりしながらリフォームして」と、山梨県にある山小屋をリノベーションしたと説明。

山小屋は2022年に購入したが「全然行く暇なくて使ってない。完成したら満足で」とぶっちゃけ。「もう一軒造ってるんですよ、地元の方に、古民家を直してて。私も子供の時に育ったので、行ったことのある家がSUUMOで出てたんですよ」と不動産情報サイトで地元・広島の古民家を見つけて購入したことを明かした。

物件情報を見るのが趣味で、「何となく見たら出ていてショック過ぎて。（知り合いの）おばちゃんにたどり着いて…しかもSUUMO経由ですよ」と明かすと、共演の岡部と柏木由紀は驚きの表情。

元々の持ち主から「ぜひ住んで欲しい」と言われて「この家を買わせてください」と古民家の購入を決断。「実家からも近いし、環境が気に入ったので」と話し、「どうするかはまだ分からない。よかったら使ってください。海が奇麗なので」と2人を誘っていた。