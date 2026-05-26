歌舞伎俳優の松本幸四郎（５３）が２６日、東京・浅草公会堂で行われた自身が主演する時代劇ドラマ「鬼平犯科帳」のファンイベントに出席。最新作のキャストとして、俳優・尾美としのり（６０）の出演もサプライズ発表された。

尾美は二代目・中村吉右衛門さんが主演を務めたシリーズに続く「鬼平犯科帳」への出演。オファーの際には「（視聴者に）すごく邪魔な感情が入ってしまうのが怖い」と心境を明かし、さらに２４年に亡くなった火野正平さんが演じた密偵・彦十役ということで「逃げの体勢でした」と笑った。

それでも「良い返事をくれないと、京都から監督が説得に来ると。面倒くさいなと。詰められて」とオファーを受けた理由を明かして場内の笑いを誘っていた。

彦十なしでの制作も検討されたが、松本も「彦十のいない鬼平が面白いですか？歩み続けましょうという思いだった」と熱望。「尾美さんが引き受けてくださって、尾美さんのおかげで今日がある」と感謝した。

「鬼平犯科帳」は池波正太郎の小説が原作の人気時代劇。７月１０日には最新２作品をまとめて見られる特別先行版「鬼平犯科帳 本所の銕／密告」がＴＯＨＯシネマズ 日比谷などで全国劇場公開となる。