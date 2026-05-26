秘めごとが、メジャー1stミニアルバム『くろいもり』より4月26日に先行配信した「リンネ」のMVを本日21時に公開。あわせて同アルバムのジャケットイラストをを公開した。

（関連：【映像あり】秘めごと、メジャー1stミニアルバム『くろいもり』収録「リンネ」MV）

秘めごとは、同ミニアルバムで、バンダイナムコミュージックライブ内の音楽レーベル MoooD Recordsよりメジャーデビューを果たす。

同ミニアルバムはインストゥルメンタル楽曲を加え全7曲を収録。CDパッケージは絵本仕様でのリリースとなり、コンポーザーの木天蓼がストーリーを創作し、イラストレーター ししゃももどきがイラストを手掛ける。

絵本はすべての収録楽曲とリンクする点があり、秘めごとが表現しようとする世界観がより深く伝わる仕上がりとなっている。絵本では、夜から生まれた“ノツ”がさまざまな出会いを経て、自分だけの答えに辿りつく。

また、今回公開されたMVは映像作家 五反田和樹が手掛けた。これまでの秘めごとのMVとはまた異なる映像作品で、「リンネ」の世界に浸ることのできる内容となっている。楽曲と映像が一体となることで、さらに深みを増す秘めごとの世界を堪能できるという。

＜詩音 コメント＞

『くろいもり』は、“絵本”としての1面も持った作品としてリリースされます。ページをめくるたびに広がる、その世界の感情や温度を、音楽とリンクさせて感じて楽しんでもらえると思います。これまでの秘めごとにはなかった、少しダークで不穏な一面も込めました。優しさだけじゃない、綺麗なだけでもない、その奥にある美しさや孤独まで、ちゃんと触れられる楽曲達だと思います。是非、自分のペースで、この世界を旅してもらえたら嬉しいです。

＜木天蓼 コメント＞

シュルレアリスム的な思考や世界観を軸に点と線を繋げていきました。無意識な部分を意識的にフォーカスして、常識や一般論、パブリックな空間やイメージが崩れる事によって生まれる歪みや輝きを捉えようと思いました。今までとはまた違った視点で、日常や非日常に溶け込める作品だと思いますので自由に感じるままに楽しんでいただければと思います。そして今回は絵本形態でのリリースとなります。触れられる音楽を是非体感してみてください。『くろいもり』とても美しい作品です。

＜ししゃももどき コメント＞

Major 1st Mini Album『くろいもり』を絵本仕様でリリースするにあたり木天蓼さんから初めてストーリーを聞いた時、情景が目の前に浮かぶ様に巡ってとてもワクワクしました。夜の風景は変わらずに見えてもその中の不穏さ、恐怖、希望、喜びがあり、そう遠く無い場所だけど主人公にとってはとてつもない大冒険をしたんだな、不意に自身はこのままでいいのかと思わされる事もあるけれど自分らしさというものは掛け替えの無いものだと気づかせてくれた、そんなストーリーでした。秘めごとさんの楽曲もまた日常に響くもので、秘めごとさんらしさが詰まっていて、メロディは聴くほどに耳に残りすごくワクワクしました。絵本仕様のアルバムなんてそれはもう何て心踊るお話なんでしょう！と、楽しく描かせていただいたのですがわたしも皆様にワクワクを届ける要素になれていたら幸いです。

＜五反田和樹 コメント＞

本MVでは楽曲のオルタナティブな質感、詩音さんのしっとりした優しさがありながらも力強さに導かれるような声に対して強度のある映像を目指しました。原案を自動記述やカットアップで発想しています。同一トーンを保ちつつ視点の違う断片的なイメージを挿入し、単に叙情的なイメージでは統一せず結末の収束しない詩的な映像で語りました。原案が複数の場面や思考の側面をもっているように、撮影でも複数のレイヤーをもっています。撮影監督が撮影する光や構図が計算されたショットに私が偶発性や身体性をもって撮影するショットが挿入しています。編集ではそれらの実写映像をベースにコラージュし、ストーリー、撮影、編集の各フェーズで同一の断片的な思想を持ったMVになっていると思います。楽曲の詩的な世界観と合わせて楽しんでもらえると嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）