戸田恵梨香「大好き」「会いたかった」男性と共演「友だち皆うらやましがる」手料理いただく様子も公開
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏のYouTubeチャンネル「ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル」が26日に更新され、俳優・戸田恵梨香がゲスト出演した。
【動画】戸田恵梨香、ダイアン津田と共演 親子丼を楽しむ
津田は自身のXで「まさかやで!!これはすごい動画だ！」と大興奮して告知。津田もスタッフXで「ダイアンの津田さんに親子丼を作って頂きながら楽しくトークしています 『リブート』以来ですね」と紹介した。
動画では、津田が「えぐいー！」と歓喜すると、戸田も「めっちゃうれしいです。津田さんにただ会いたかった」と満面の笑みで「大好きですよ」と表現した。 戸田は「私やっぱり、多分、皆さんおっしゃると思うんですけど、名探偵（津田）から入ったんです」と言い、「（名探偵津田が）どこまでが本気なのか、本気じゃないのか、どこから素なのか」と質問。津田が「あれ全部素です」と即答すると、「そうなんですか！」と喜んだ。
津田が親子丼を調理し、戸田にふるまった。戸田は「（津田と会って）まわりの友だち皆うらやましがると思います。津田さんファンめちゃくちゃ多いですから」と語っていた。
【動画】戸田恵梨香、ダイアン津田と共演 親子丼を楽しむ
津田は自身のXで「まさかやで!!これはすごい動画だ！」と大興奮して告知。津田もスタッフXで「ダイアンの津田さんに親子丼を作って頂きながら楽しくトークしています 『リブート』以来ですね」と紹介した。
動画では、津田が「えぐいー！」と歓喜すると、戸田も「めっちゃうれしいです。津田さんにただ会いたかった」と満面の笑みで「大好きですよ」と表現した。 戸田は「私やっぱり、多分、皆さんおっしゃると思うんですけど、名探偵（津田）から入ったんです」と言い、「（名探偵津田が）どこまでが本気なのか、本気じゃないのか、どこから素なのか」と質問。津田が「あれ全部素です」と即答すると、「そうなんですか！」と喜んだ。
津田が親子丼を調理し、戸田にふるまった。戸田は「（津田と会って）まわりの友だち皆うらやましがると思います。津田さんファンめちゃくちゃ多いですから」と語っていた。