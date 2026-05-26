アイドルグループ「虹のコンキスタドール」の石浜芽衣(23)が、21日にデジタル限定写真集「Maison de meme」(ワニブックス)を発売した。



【写真】一皮むけた“大人”カット 健康的なマシュマロに釘付け！

石浜は2023年から虹のコンキスタドールの正式メンバーとしてデビュー。「めめ」の愛称で知られている。活動当初からアイドル活動だけでなく、自身のマシュマロボディを生かしたグラビアでの活動にも力を入れている。



今回の写真集について、石浜本人が「少し背伸びをした表情や大人っぽいカットがたくさんあって、ページをめくるたびみなさんをドキッとさせられたら嬉しいです!」とコメントする通り、“大人”なカットに多数挑戦。シックなランジェリーや大胆なポージング、アンニュイな表情を見せる、一皮むけた「めめ」を披露している。



自身のX(旧ツイッター)でも「デジタル写真集『Maison de meme』発売中！」と告知し、大胆なオフショット写真を披露した。ファンからは「セクシー小悪魔さん」「大人可愛い芽衣さん､永久保存版だ」「ゆ、夢に出てきておくれ…」といった声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）