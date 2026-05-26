【春ドラマ】STARTOタレント以外で注目の「若手イケメン俳優」3選！ 『GIFT』本田響矢と、あと2人は？
春ドラマは、多くの作品がクライマックスに向けて盛り上がりを見せています。各作品にはさまざまなイケメン俳優が出演し、素晴らしい演技にときめいている人も多いのではないでしょうか？
そこで、今回は「STARTO ENTERTAINMENT」（以下、STARTO社）に所属するタレント以外のイケメン俳優をピックアップし、魅力を紹介したいと思います。
庄司さんは、大手ゼネコンで働く葵の後輩・岩崎一樹を担当。葵に憧れ慕っている弟系の後輩で、気さくで優しく人懐っこい性格のキャラクターがハマり役となっています。
庄司さんは1999年10月28日生まれで、2020年に『魔進戦隊キラメイジャー』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。映画『おそ松さん』や『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系）にも出演し、注目を集めます。中でも話題になったのが、2025年に放送されたドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）です。
同作で庄司さんは、風間俊介さんが演じた主人公と恋に落ちる田中慶司を演じました。新感覚のBLオフィスラブストーリーのドラマとなり、クールで少し不器用な慶司を庄司さんが熱演。風間さんとの相性もよく、このドラマで庄司さんの魅力に取りつかれた人も多いことでしょう。
そんな庄司さんですが、ハリウッド映画にメインキャラクターで出演したいという目標を持ち、演技だけでなく英語やフランス語の勉強もしている努力家です。話題のドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）への出演も決まり、2026年はさらにブレークすること間違いなしでしょう。
ケンショーは学校の人気者で、「宗教の人」と呼ばれいじめられていたるなを救ってくれる心優しき青年です。しかし、るなと関係を深めることでお金の魔力に取りつかれ、人生が狂い始めることに……。信者ビジネスに翻弄されるケンショーを、窪塚さんが繊細な演技で表現しています。
窪塚さんといえば、父親が俳優の窪塚洋介さんで「2世俳優」としておなじみです。2003年10月3日生まれで、2018年に映画『泣き虫しょったんの奇跡』にて、松田龍平さんが演じた瀬川晶司の少年時代役で俳優デビュー。父親譲りの端正なルックスとスタイルのよさを生かし、モデルとしても活動し大人気です。
俳優としては、『ファイトソング』（TBS系）や『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）、『御上先生』（TBS系）など話題作に多く出演。夜ドラ『あおぞらビール』（NHK総合）では主演を務め、若手俳優らしい自由奔放な演技を見せ評価を高めました。
6月5日スタート予定のドラマ『わたしの相殺日記』（テレビ東京系）にも、あのさん演じる主人公の弟・桜庭律役で出演するので、どんな演技を見せてくれるのか注目しましょう。
本田さんは1999年6月20日生まれで、2016年に開催された「男子高生ミスターコン2016」の全国ファイナル審査でグランプリを受賞し芸能界入り。2017年にドラマ『セトウツミ』（テレビ東京系）で俳優デビューし、当初からイケメン俳優として人気でした。
その後も、数多くの映画やドラマに出演し、2024年にはNHK連続テレビ小説『虎に翼』へ出演。そして、2025年に放送された『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）で、不器用ながらも妻を心から愛する江端瀧昌役を演じて大ブレークを果たしました。
昭和の世界で生きる誠実なキャラクター役が続きましたが、『GIFT』では問題児の金髪ヤンキーを熱演中です。事故も含め複雑な感情を抱く圭二郎を繊細に演じ、表現力の高さが改めて評価されています。
そんな本田さんですが、『波うららかに、めおと日和』の続編が、今秋に放送されることが発表されたばかり。再び高い注目を集めそうで、本田さんの人気もさらに高まりそうです。
ここまで、STARTO社のタレント以外で、イケメンとして話題の3人を取り上げました。今回ピックアップした3人のほかにも、『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）に出演する黒崎煌代さんは、配信ドラマ『九条の大罪』でも好演技を見せ大きな話題を集めています。演技力の高さだけでなくビジュアルも評価されているので、注目の若手俳優になるでしょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、今回は「STARTO ENTERTAINMENT」（以下、STARTO社）に所属するタレント以外のイケメン俳優をピックアップし、魅力を紹介したいと思います。
『余命3ヶ月のサレ夫』に出演中！ 弟系イケメン「庄司浩平」まず紹介するのは、『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）に出演する庄司浩平さんです。同作は大ヒットコミックを原作とするドラマで、ある日突然余命宣告された主人公・高坂葵が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、復讐（ふくしゅう）へ突き進む姿が描かれるリベンジ・ラブサスペンス。主演を白洲迅さんが務め、桜井日奈子さんが初挑戦の“悪役ヒロイン”を演じるドラマとして注目を集めています。
庄司さんは1999年10月28日生まれで、2020年に『魔進戦隊キラメイジャー』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。映画『おそ松さん』や『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系）にも出演し、注目を集めます。中でも話題になったのが、2025年に放送されたドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）です。
同作で庄司さんは、風間俊介さんが演じた主人公と恋に落ちる田中慶司を演じました。新感覚のBLオフィスラブストーリーのドラマとなり、クールで少し不器用な慶司を庄司さんが熱演。風間さんとの相性もよく、このドラマで庄司さんの魅力に取りつかれた人も多いことでしょう。
そんな庄司さんですが、ハリウッド映画にメインキャラクターで出演したいという目標を持ち、演技だけでなく英語やフランス語の勉強もしている努力家です。話題のドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）への出演も決まり、2026年はさらにブレークすること間違いなしでしょう。
イケメン2世俳優の代表格「窪塚愛流」に注目！ 『るなしい』次に紹介するのは、原菜乃華さんが主演を務める『るなしい』（テレビ東京系）に出演する窪塚愛流さんです。同名漫画が原作で、原さん演じる恋愛を禁じられた“神の子＝郷田るな”が、愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンス。窪塚さんは、るなに人生を狂わされる成瀬健章（ケンショー）を演じています。
ケンショーは学校の人気者で、「宗教の人」と呼ばれいじめられていたるなを救ってくれる心優しき青年です。しかし、るなと関係を深めることでお金の魔力に取りつかれ、人生が狂い始めることに……。信者ビジネスに翻弄されるケンショーを、窪塚さんが繊細な演技で表現しています。
窪塚さんといえば、父親が俳優の窪塚洋介さんで「2世俳優」としておなじみです。2003年10月3日生まれで、2018年に映画『泣き虫しょったんの奇跡』にて、松田龍平さんが演じた瀬川晶司の少年時代役で俳優デビュー。父親譲りの端正なルックスとスタイルのよさを生かし、モデルとしても活動し大人気です。
俳優としては、『ファイトソング』（TBS系）や『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）、『御上先生』（TBS系）など話題作に多く出演。夜ドラ『あおぞらビール』（NHK総合）では主演を務め、若手俳優らしい自由奔放な演技を見せ評価を高めました。
6月5日スタート予定のドラマ『わたしの相殺日記』（テレビ東京系）にも、あのさん演じる主人公の弟・桜庭律役で出演するので、どんな演技を見せてくれるのか注目しましょう。
日曜劇場『GIFT』でも躍進！ 2025年に大ブレークした「本田響矢」最後に紹介するのが、堤真一さん主演の日曜劇場『GIFT』（TBS系）に出演する本田響矢さんです。難問だらけの弱小車いすラグビーチームを舞台としたドラマで、本田さんが演じるのは、バイク事故で車いす生活となった元ヤンの朝谷圭二郎。仲間たちと荒れた生活を送っている時に車いすラグビーに出会い、その魅力にハマっていく青年を本田さんが魅力たっぷりに演じています。
本田さんは1999年6月20日生まれで、2016年に開催された「男子高生ミスターコン2016」の全国ファイナル審査でグランプリを受賞し芸能界入り。2017年にドラマ『セトウツミ』（テレビ東京系）で俳優デビューし、当初からイケメン俳優として人気でした。
その後も、数多くの映画やドラマに出演し、2024年にはNHK連続テレビ小説『虎に翼』へ出演。そして、2025年に放送された『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）で、不器用ながらも妻を心から愛する江端瀧昌役を演じて大ブレークを果たしました。
昭和の世界で生きる誠実なキャラクター役が続きましたが、『GIFT』では問題児の金髪ヤンキーを熱演中です。事故も含め複雑な感情を抱く圭二郎を繊細に演じ、表現力の高さが改めて評価されています。
そんな本田さんですが、『波うららかに、めおと日和』の続編が、今秋に放送されることが発表されたばかり。再び高い注目を集めそうで、本田さんの人気もさらに高まりそうです。
ここまで、STARTO社のタレント以外で、イケメンとして話題の3人を取り上げました。今回ピックアップした3人のほかにも、『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）に出演する黒崎煌代さんは、配信ドラマ『九条の大罪』でも好演技を見せ大きな話題を集めています。演技力の高さだけでなくビジュアルも評価されているので、注目の若手俳優になるでしょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)