5月24日放送の『なりゆき街道旅』（フジテレビ系）のロケ先での、絶叫リアクションが波紋を呼んでいる。

「この日は、お笑いトリオ・ハナコの岡部大さん、元AKB48の柏木由紀さん、そして歌手の島谷ひとみさんが、東京・文京区の後楽園周辺を散策しました。その途中で立ち寄ったのが、『アニタッチ』という屋内型動物施設でした」（芸能担当記者）

カピバラやミミナガヤギ、アルマジロなど約50種類の動物と触れ合え、エサやり体験もできる人気スポットだという。

「施設へ向かう前、岡部さんが『動物はお好きですか?』と尋ねると、島谷さんは『えっと……犬以外（は）怖いです』と告白しました。さらに柏木さんも『私はネコ以外（は）怖い』と苦笑いしたのです。

そして、施設の外壁に描かれた、お風呂に入るカピバラのイラストを見た柏木さんは、『一生、お風呂にいてくれるなら……』と、できれば距離を保ちたい本音ものぞかせていたのです」（同前）

その後、施設に入ったのだが、2人の動物への苦手ぶりは想像以上だった。

「柏木さんは終始、笑顔が引きつったまま。白黒模様の『パンダマウス』には恐る恐る触っていたものの、放し飼いスペースの前まで来ると『すみません、休みます』と入場拒否し、金網の外から見守るだけになっていました。

しかも、なかにいる動物が少し動くだけで、直接、襲って来ることはないにもかかわらず後ずさりし、悲鳴を連発。金網越しにカピバラが近づくと、『みんな来た! みんな来た! お気遣いなく!』と絶叫していたのです」（同前）

一方の島谷も、カピバラへのエサやりには挑戦したものの、積極的とはいえない様子だった。大きなくちばしが特徴のシロムネオオハシが近くを飛ぶと、「きゃぁぁ!」と悲鳴をあげ、頭を抱えて固まってしまう場面も見られた。

柏木も、鳥が目の前を飛ぶたびに「わぁぁぁぁ! 飛んでる!!」と叫び、「ほんとにごめんなさい、ほんとにごめんなさい!」と何度も謝罪。完全にパニック状態だった。

これには、Xでも違和感を覚える視聴者が続出。

《あんな叫び声、動物たちがビックリするしストレスになる。見てるこっちもストレスだよ》

《動物がかわいそう》

《施設の方もイヤだっただろうな》

と、番組のロケ先選びを疑問視する声が相次いだ。芸能プロ関係者はこう語る。

「『なりゆき街道旅』は、ゲストの好みや行ってみたい場所をもとにロケ先を選ぶことが多い番組ですが、途中に、盛り上がりそうなスポットを差し込むこともあります。

今回も、岡部さんが『アニタッチ』に行くと伝えた際、柏木さん、そして島谷さんも“初耳”というリアクションでした。もし事前に動物が苦手だと把握したうえで組み込んでいたなら、普通は避けたでしょう。

しかし、絶叫リアクションが撮れるという、テレビ的な判断が優先された可能性はあります。結果的に、動物への配慮より映像を取ったように見えてしまったのです」

かわいい動物との癒やしロケのはずが、終わってみれば不快な“絶叫リアクション”連発の映像となってしまった。