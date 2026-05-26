お笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明が、闘病で療養に入ってから、約1年が経過した。いまだ復帰の目処は立たないなか、明るくないニュースも飛び込んできている。

2025年4月、食道がんと喉頭がんを公表し、芸能活動を休止した石橋。同年9月の『女性セブンプラス』では、白髪まじりのやせ細った近影が公開され、多くの心配を集めていた。12月には、2度めの抗がん剤治療を拒否したとも報じられている。

「2025年9月には、おぎやはぎ・矢作兼さんが、自身のラジオで石橋さんと食事に行ったことを明かしています。石橋さんは、会った瞬間Tシャツをめくり、『見ろお前、この細さ』と激ヤセを“ネタ”にしていたそうです。実際、治療を経て体重は落ちたそうで、『7kgぐらい痩せたって言ってたかな。ガリガリよ』と様子を話していました。

ただ、同年12月に公開された、帝京高校OB仲間が集まった“帝京会”での集合写真では、だいぶ元気そうな様子で笑顔を見せていましたね」（芸能担当記者）

それから約半年――。石橋は、時折自身のXを更新しており、今年3月には母校・帝京がセンバツ高校野球で勝利したことに《やった！！！校歌で涙 魂！！！》と喜びの声をあげていた。だが、以降は沈黙を保っている。

そんななか、5月24日配信の『NEWSポストセブン』では、40年近く石橋を支え続けたマネージャーが、個人事務所を退社したことが報じられた。復帰の見通しが立たないなか、互いに話し合って決断したという。同誌が石橋の所属事務所に問い合わせたものの、期日までに回答はなかったという。

Xでは、マネージャー退社を受け、あらためて石橋の体調を慮る声が寄せられている。

《一時、ライブやる話が出たが、容態が思うように回復しないのだろう…とんねるず世代としては、まだまだテレビで見たいが、今は良くなる事を願ってますよ！》

《待つのは慣れているので、最優先はタカさんの健康！》

長年支えたスタッフが抜けたという知らせに不安は募るが、本人の気持ちはまったく折れていないようだ。

「1月、相方の木梨憲武さんは、自身のInstagramで石橋さんから連絡があったことを投稿しています。《とんねるずの大きい方から小さい方にメール入りました！！『来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！』と。》とつづり、石橋さんは年内のライブ開催に意欲的だそうです。

2024年11月に日本武道館で開催した、29年ぶりの復活ライブは、チケット即完の大盛りあがり。入れなかった人たちの不満の声も届いていたそうで、石橋さんは同年の番組で『またやらないといけない』と話していました。もちろん体調第一ではありますが、多くのファンが続報を待ちわびているはずです」（同前）

波乱を乗り越え、とんねるずとして再びステージに立つ完全復活の日も、そう遠くはないのかもしれない。