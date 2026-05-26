衣替えで夏用の服を出した際、汗染みが付いていて困ったことはありませんか。汗染みを効果的に落とす方法について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…とても便利！」 これが服に付いた“汗染み”を5分で落とす“裏ワザ”です！

公式アカウントは「衣替えで出してきた夏の服を見てみたら汗染み！？」と投稿。その上で「黄色くなってしまった汗染みの落とし方と予防法を紹介します」とコメントし、次の方法を公開しています。

■5分で簡単！汗染みを落とす方法

（1）汗染みの部分に酸素系漂白剤を直接塗り込む

（2）5分ほど放置してから洗濯機へ

デリケートな素材の衣類や色落ちが気になる服は、裾部分など目立たない箇所で試してから行うこと。

■所要時間10分！少し気になる汗染みに

（1）洗面器にお湯を入れる

（2）汗染み部分を濡らす

（3）汗染みに食器用洗剤を直接たらす

（4）もみ洗いする

（5）洗剤を洗い流して洗濯機へ

汗染みは皮脂が原因なので、クレンジングオイルでも代用可能だといいます。漂白剤がない場合、汚れがそこまでひどくないときはこの方法がお勧めとのことです。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。