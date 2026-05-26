衣替えで夏服出したら「汗染み」が…最短5分で落とす“裏ワザ”とは
衣替えで夏用の服を出した際、汗染みが付いていて困ったことはありませんか。汗染みを効果的に落とす方法について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。
【豆知識】「えっ…とても便利！」 これが服に付いた“汗染み”を5分で落とす“裏ワザ”です！
公式アカウントは「衣替えで出してきた夏の服を見てみたら汗染み！？」と投稿。その上で「黄色くなってしまった汗染みの落とし方と予防法を紹介します」とコメントし、次の方法を公開しています。
■5分で簡単！汗染みを落とす方法
（1）汗染みの部分に酸素系漂白剤を直接塗り込む
（2）5分ほど放置してから洗濯機へ
デリケートな素材の衣類や色落ちが気になる服は、裾部分など目立たない箇所で試してから行うこと。
■所要時間10分！少し気になる汗染みに
（1）洗面器にお湯を入れる
（2）汗染み部分を濡らす
（3）汗染みに食器用洗剤を直接たらす
（4）もみ洗いする
（5）洗剤を洗い流して洗濯機へ
汗染みは皮脂が原因なので、クレンジングオイルでも代用可能だといいます。漂白剤がない場合、汚れがそこまでひどくないときはこの方法がお勧めとのことです。
ぜひ試してみてはいかがでしょうか。