5月25日、タレントの菊地亜美がバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した。子育てトークを繰り広げたが、番組内での菊地のビジュアルが注目を集めている。

この日は、「思春期の子育て 夫婦関係の悩み告白スペシャル」と題し、ママタレントがゲスト出演した。

「18歳の長女と15歳の長男、9歳の次女を持つ山口もえさん、17歳と15歳の娘を持つ佐田真由美さん、そして5歳と1歳の娘を持つ菊地さんが登場。子どもの習い事の話題になると、菊地さんは、自身は歌が苦手で学生時代のカラオケで苦労したことから、子どもにボイストレーニングを受けさせていることを明かしました。自虐ネタを混ぜながら、スタジオを湧かせていましたよ」（スポーツ紙記者）

軽妙なトークを見せた菊地だが、放送後のXでは

《美人になりすぎててビビった》

《菊地亜美さん20代すぎるだろ》

《結婚して子ども産んでからの菊地亜美はとても美人だと思う》

など、ビジュアルに驚く声が聞かれていた。

「菊池さんは1月のYouTubeチャンネルで、妊娠を経て20キロ太ったことを告白。運動はおこなわず、食事制限をした結果、9カ月で約20キロの減量に成功したそうです。このダイエットの成果もあってか、顔周りがすっきりして見える人も多かったようです。

また、YouTubeでは、育児や家事に時間を取られるなかでもきれいに見えることを重視し、使用するメイクにもこだわっていることを明かしています。今回の番組では、“垢抜けビジュ変”が注目を集めたようです」（芸能記者）

菊地は女性アイドルグループ「アイドリング!!!」での活動を経て、明るいキャラクターとバラエティ番組で体を張る姿が認知され、タレントとしても人気を博す。2018年に一般男性と結婚し、2児の母になったが、近年の活動には変化が見られるという。

「2024年、菊地さんが子育てで愛用する商品のサンプリングや子どもと楽しめるアート体験などの企画を盛り込んだママフェスを開催したところ、2000名近くが来場しました。こうしたイベントのプロデュースをおこない、自ら企業に出展を交渉するなど、力を入れています。

アイドル時代から、自らぽっちゃりした体型であることをネタにして、バラエティ番組でイジられることが多かったですが、日々の子育てを仕事に生かしながら、“敏腕ママ”に転換しつつあるようです」（同前）

ママタレントとしても、新たな可能性を広げられるか。