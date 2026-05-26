Nakamura Hak、『とんがり帽子のアトリエ』で異例の3曲目ED 新曲「光り」MVも公開
歌と1本のアコースティックギターのみで録音された、無修正・無編集の音源が次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガー・ソングライター・Nakamura Hak。テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』で、3曲目となるエンディングテーマ「光り」が初オンエアされ、ミュージックビデオも公開された。
【動画】Nakamura Hak「光り」ミュージックビデオ
『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマとしては、当初デビュー曲「ただ美しい呪い」のみが発表されていたが、第3話と第5話で別曲「夜に浮かぶ」がオンエア。“異例の1クールで2曲同時採用”が実現していた。
さらに、昨夜放送された第8話では、新たな未発表曲「光り」がオンエアされ、さらに異例の3曲目のエンディングテーマとなった。
公開されたミュージックビデオでは、アニメ映像とNakamura Hakの歌がリップシンクすることで、物語と詞の世界観が共鳴する映像に仕上がっている。
3曲すべてを収録したシングルCD「ただ美しい呪い」は、6月10日にリリース。また、5月29日には、初のオンラインライブ『TOKYO NODE × maximum10 presents / Unplugged Live』を開催し、午後8時からNakamura Hak オフィシャルYouTubeチャンネルにて無料生配信される。
【動画】Nakamura Hak「光り」ミュージックビデオ
『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマとしては、当初デビュー曲「ただ美しい呪い」のみが発表されていたが、第3話と第5話で別曲「夜に浮かぶ」がオンエア。“異例の1クールで2曲同時採用”が実現していた。
公開されたミュージックビデオでは、アニメ映像とNakamura Hakの歌がリップシンクすることで、物語と詞の世界観が共鳴する映像に仕上がっている。
3曲すべてを収録したシングルCD「ただ美しい呪い」は、6月10日にリリース。また、5月29日には、初のオンラインライブ『TOKYO NODE × maximum10 presents / Unplugged Live』を開催し、午後8時からNakamura Hak オフィシャルYouTubeチャンネルにて無料生配信される。