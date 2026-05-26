◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）

ホークスの新打線が破壊力を見せつけた。３回１死から２四球を挟んで正木、栗原、山本恵の３本塁打で一挙５得点。１２球団最多の９度の優勝を誇る得意の交流戦で好スタートを切った。

先陣を切ったのは絶好調の１番打者だ。「最高の結果となって良かったです」と、１死から正木が則本のストレートをたたき、左翼ポール際に先制の２号ソロ。３月中旬に右足を痛めて、１５日の楽天戦から１軍に昇格。これで９試合連続安打となった。

昨季は開幕５番を任されながら、４月中旬に左肩亜脱臼で長期離脱。交流戦は代わりに外野の定位置を奪った慶大の先輩・柳町がＭＶＰを獲得した。「今年は俺の番」の意気込みを示す一振りだった。

続く周東、近藤が連続四球の後、新４番の栗原がバックスクリーンへ１３号３ラン。「しっかりと自分の打撃ができたと思います」と、交流戦前まで本塁打、打点のリーグ２冠王の実力を発揮した。

とどめは、５番に抜てきされた山本恵だ。右翼ポール際に今季１号ソロ。一度はファウルの判定が出たが、リプレー検証の末にホームランの判定。「いい流れに続いていくことができて良かったです」と両手を突き上げて喜んだ。柳田、今宮、山川らがベンチスタートとなる中、世代交代を象徴するような一発攻勢だった。