【マウント義姉はお下がりNG！】「愛想が尽きた」義姉との離婚を決めた兄＜第18話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第18話 愛想が尽きた
【編集部コメント】
なんと……マイコさんがアヤさんと距離をとっているあいだに急展開です！ スバルさんはこの半年ほどの間に、アヤさんとの離婚話をすすめていたそう。どうやらアヤさんの本性に気づいて愛想を尽かせた可能性が高そうです。ミオリちゃんを引き取って育てるのはスバルさんの方になるようですが……アヤさんははたして今、何を思っているのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第18話 愛想が尽きた
【編集部コメント】
なんと……マイコさんがアヤさんと距離をとっているあいだに急展開です！ スバルさんはこの半年ほどの間に、アヤさんとの離婚話をすすめていたそう。どうやらアヤさんの本性に気づいて愛想を尽かせた可能性が高そうです。ミオリちゃんを引き取って育てるのはスバルさんの方になるようですが……アヤさんははたして今、何を思っているのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子