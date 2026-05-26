5月25日、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督（47）が18歳の長女に暴行を加えたとして現行犯逮捕された事件。阿部氏は翌日未明に釈放され、朝に山口寿一オーナー（69）と面会して辞任を申し入れると、直後の記者会見では「伝統ある巨人軍の監督の名を汚してしまった」と謝罪した。

報道各社によると、阿部氏は東京・渋谷区内の自宅で、長女と15歳の次女の喧嘩の仲裁に入ったところ、長女に言い返されたことに腹を立て、胸ぐらをつかんで押し倒すなど暴行を加えた疑いが持たれている。25日19時ごろ、長女が児童相談所に「父親から暴行を受けた」との相談があり、児童相談所が110番通報。阿部氏は容疑を認めているほか、警察の呼気検査の結果、飲酒していたとみられている。

会見では、「娘も高校3年生という年頃な子ですので、どうか皆さま、あたたかく見守っていただければ幸いです」と配慮を求めた阿部氏。そして、同席していた代理人が長女のしたためた手紙を読み上げる場面があったのだが、この手紙では、一部で報じられた阿部氏による具体的な暴力の具体的な内容を、以下のように否定していた。

「暴力に関しましては、殴る蹴るといった事実はありませんでした。報道では『殴られた』などとありますが、私の過度な状況説明によって、報道内容が事実と異なってしまったことについては、明確にお伝えさせていただきたいと思います」

なお、阿部氏との大がかりな喧嘩は今回が初めてではあるものの、親子はすでに“仲直り”しているという。さらに、阿部氏との親子仲について「父はいつも陽気で私とはダジャレを言い合い、笑い合う中で、一緒に食事に出かけたりするなど、通常の家族として交流しています」と綴ると、騒動について「このような大事に発展してしまったこと、私が言うのもなんですが、非常に恥ずかしく思っています」と反省の意も述べていた。

シーズン途中、さらには交流戦直前に監督が逮捕されたことにより辞任するという異例の事態。SNSでは一連の騒動を残念がる声や、阿部氏に対して「なにをやってるんだ」と呆れる声が広がっているが、いっぽう、注目を集めているのが、長女の通報を受けて児童相談所が110番通報した経緯だ。

阿部氏の逮捕後、長女はAIツール「ChatGPT」に暴力を受けたと説明し、これに対する回答に沿って児童相談所に連絡していたことが報じられた。そして、会見で読み上げられた手紙でも、「ChatGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよ、という形での説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」との説明があった。

そして、長女は「どうすればいいかわからない」と児童相談所に打ち明けるのだが、その意向が聞かれることはなく、児童相談所が警察に通報。阿部氏が逮捕されるとは想像もしなかった長女は、手紙で「警察が来て一番驚いているのは私自身です。父が目前で連行される姿をみて、私は泣き崩れてしまいました」とも綴った。

Xでは、児童相談所の判断で警察に通報した対応をめぐって賛否が分かれることに。一部では、長女が「殴る、蹴る」といった暴行は否定したものの、暴力があった事実そのものは否定されておらず、阿部氏が飲酒していた可能性があったことも報じられている中で、児童相談所の判断が適切だと評価する声が上がった。

《とりあえず「機能していた」という意味で、児相グッジョブじゃね？》

《児相はちゃんと仕事をしたということ》

《感想は児相すげーちゃんと仕事してるじゃんという感じだ》

いっぽう、手紙で明かされた範囲では、「どうすればいいか」という長女の相談の意向をくみ取らず、児童相談所が現場判断で警察に通報していたが、この対応が「拙速だった」として、以下のように否定的な声も見られた。

《児相は人の話聞かないという前例を作ってしまった。通報者の意向そっちのけでの拙速な対応。娘さんの手紙が真実だとすれば、児相どないやねんとなるのは必定》

《これガチで終わってるよ戦犯は児相》

《これは児相が早まったからこんな大事になったんじゃないの？さすがに罪が重すぎるよ こんな形の辞任はファンも望んでなかっただろうに》

なお、報じられた阿部氏の自宅がある渋谷区を管轄するのは、「児童相談センター」（東京・新宿区）だ。

本誌が26日、児童相談センターに対して、賛否が起こっている対応について問い合わせると、担当者は「（センターの）時間外の問い合わせについては、まず189の番号（児童相談所虐待対応ダイヤル）にお電話いただき、委託先の業者で対応することになっています。極力、ご相談者様の意向に寄り添ってお話を聞かせていただきますが、身体に差し迫った危険があると判断した場合は、警察に連絡することも考えられます」と語った。