大河原克行のNewsInsight 第451回 タイガー土鍋炊飯器が20周年、縮小傾向の炊飯器市場でも吹く「追い風」とは？

大河原克行のNewsInsight 第451回 タイガー土鍋炊飯器が20周年、縮小傾向の炊飯器市場でも吹く「追い風」とは？