◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）

交流戦が開幕。巨人・則本昂大投手（３５）は初回を無失点で立ち上がった。６度目の挑戦で移籍後初勝利を目指し先発している。

大城とのバッテリーで先頭・正木をまずはチェンジアップで見逃し三振。警戒していた２番・周東には四球を与えるも、続く近藤をカットボールで空振り三振。４番・栗原は１２球の勝負の末に四球で、一、二塁から５番・山本恵を二飛に打ち取った。

１回からスライダー、カットボール、スローカーブ、チェンジアップ、フォークと多彩な球種を駆使。計３２球を費やした。

楽天から加入１年目の今季は５試合で防御率２・７０と力投を続けるも、０勝２敗と勝ち星に恵まれていない。チームの連敗阻止も託されており「点数が入るまで、まず辛抱していけたらなと。（カード頭で）相手もいい投手が来る。そこは我慢比べ」と相手先発・大津と投げ合っている。

昨季までパ・リーグの楽天で通算１２０勝、４８セーブを積み上げた右腕。ソフトバンク戦は先発、救援で通算６３試合に登板し２１勝２３敗。「自分の仕事をすれば勝つチャンスは生まれてくる。できることをやるだけ」と快投に燃えていた。

７回無失点と好投した１３日・広島戦（福井）以来の出番。対するソフトバンクは、前カードの日本ハム戦（みずほペイペイ）３試合で計２８得点の強力打線だ。