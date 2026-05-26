ドンキ限定「ちいかわ」グッズがドン・キホーテ対象店舗にて6月6日より発売決定
粧美堂は、ディスカウントショップ「ドン・キホーテ」との協業により、「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」との限定商品を6月6日より、全国のドン・キホーテ系列50店舗限定で販売を開始する。
ドンペン帽子を被ったちいかわや、ヒョウ柄パジャマを身につけたちいかわなどがデザインされたぬいぐるみやネイルオイル、ヘアターバンなどがラインナップ。
ドンキ限定「ちいかわ」グッズ
ちいかわ ドンペンなBIGぬいぐるみ 全3種
価格：19,800円
サイズ：H500mm
ちいかわ ドンペンなマスコット 全3種
価格：各1,980円
サイズ：H90～110mm
ちいかわ 豹柄パジャマなマスコット 全8種
価格：各1,980円
サイズ：H90～110mm
ちいかわ ネイルオイル 全4種
価格：各880円
本体サイズ：約W13×H125×D13mm
ちいかわヘアターバン 全8種
価格：各1,650円
本体サイズ：約W250×H112mm
ちいかわ シェル型メッシュポーチ 全3種
価格：各2,420円
本体サイズ：約W150×H125×D60mm
ちいかわ スクエアポーチ 全3種
価格：各1,650円
本体サイズ：約W120×H95mm
ちいかわ アクリル前髪クリップ 全4種
価格：各770円
本体サイズ：約W34～42×H40.6～42×D3mm
ちいかわ フロッキー前髪クリップ 全3種
価格：各1,210円
本体サイズ：約W36×H42×D6mm
ちいかわ ３Dパフ３Pセット
価格：968円
本体サイズ：約W40.4～40.5×H55～63㎜
ちいかわ コンタクトケース 全4種
価格：各418円
本体サイズ：約W65×H31×D13mm
ちいかわ Lilytone 9色アイシャドウパレット 全4種
価格：各1,078円
本体サイズ：約W76×H77×D18mm
ちいかわ クレンジングバーム
価格：1,650円
本体サイズ：約W80×H65×D80mm
ちいかわ マスカラリムーバー
価格：880円
本体サイズ：約W250×H102mm
ちいかわ 30枚入りシートマスク
価格：1,980円
本体サイズ：約W250×H102mm
ちいかわ なりきりフェイスシートマスク 全8種
価格：各550円
本体サイズ：約W210×H210mm
／- 驚安の殿堂 ドン・キホーテ🐧 (@donki_donki) May 26, 2026
🎉ドンキ限定『ちいかわ』グッズ発売決定
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ちいかわ ドンペンなぬいぐるみや
ヒョウ柄パジャマを身につけたちいかわグッズなど
ドンキでしか買えない商品がたくさん🎁
📅2026年6月6日(土)朝10時～
🐧#ドン・キホーテ 対象店舗
詳細はこちら☟https://t.co/51cyptT4x4#ちいかわ pic.twitter.com/EXu8wAohXG
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