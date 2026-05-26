【ドンキ限定「ちいかわ」グッズ】 6月6日より販売開始予定

粧美堂は、ディスカウントショップ「ドン・キホーテ」との協業により、「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」との限定商品を6月6日より、全国のドン・キホーテ系列50店舗限定で販売を開始する。

ドンペン帽子を被ったちいかわや、ヒョウ柄パジャマを身につけたちいかわなどがデザインされたぬいぐるみやネイルオイル、ヘアターバンなどがラインナップ。

ドンキ限定「ちいかわ」グッズ

ちいかわ ドンペンなBIGぬいぐるみ 全3種

価格：19,800円

サイズ：H500mm

ちいかわ ドンペンなマスコット 全3種

価格：各1,980円

サイズ：H90～110mm

ちいかわ 豹柄パジャマなマスコット 全8種

価格：各1,980円

サイズ：H90～110mm

ちいかわ ネイルオイル 全4種

価格：各880円

本体サイズ：約W13×H125×D13mm

ちいかわヘアターバン 全8種

価格：各1,650円

本体サイズ：約W250×H112mm

ちいかわ シェル型メッシュポーチ 全3種

価格：各2,420円

本体サイズ：約W150×H125×D60mm

ちいかわ スクエアポーチ 全3種

価格：各1,650円

本体サイズ：約W120×H95mm

ちいかわ アクリル前髪クリップ 全4種

価格：各770円

本体サイズ：約W34～42×H40.6～42×D3mm

ちいかわ フロッキー前髪クリップ 全3種

価格：各1,210円

本体サイズ：約W36×H42×D6mm

ちいかわ ３Dパフ３Pセット

価格：968円

本体サイズ：約W40.4～40.5×H55～63㎜

ちいかわ コンタクトケース 全4種

価格：各418円

本体サイズ：約W65×H31×D13mm

ちいかわ Lilytone 9色アイシャドウパレット 全4種

価格：各1,078円

本体サイズ：約W76×H77×D18mm

ちいかわ クレンジングバーム

価格：1,650円

本体サイズ：約W80×H65×D80mm

ちいかわ マスカラリムーバー

価格：880円

本体サイズ：約W250×H102mm

ちいかわ 30枚入りシートマスク

価格：1,980円

本体サイズ：約W250×H102mm

ちいかわ なりきりフェイスシートマスク 全8種

価格：各550円

本体サイズ：約W210×H210mm

(C)nagano

(C)Don Quijote Co., Ltd.