【ドンキ限定「ちいかわ」グッズ】 6月6日より販売開始予定

　粧美堂は、ディスカウントショップ「ドン・キホーテ」との協業により、「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」との限定商品を6月6日より、全国のドン・キホーテ系列50店舗限定で販売を開始する。

　ドンペン帽子を被ったちいかわや、ヒョウ柄パジャマを身につけたちいかわなどがデザインされたぬいぐるみやネイルオイル、ヘアターバンなどがラインナップ。

ドンキ限定「ちいかわ」グッズ

ちいかわ ドンペンなBIGぬいぐるみ　全3種

価格：19,800円
サイズ：H500mm

ちいかわ ドンペンなマスコット　全3種

価格：各1,980円
サイズ：H90～110mm

ちいかわ 豹柄パジャマなマスコット　全8種

価格：各1,980円
サイズ：H90～110mm

ちいかわ ネイルオイル　全4種

価格：各880円
本体サイズ：約W13×H125×D13mm

ちいかわヘアターバン　全8種

価格：各1,650円
本体サイズ：約W250×H112mm

ちいかわ シェル型メッシュポーチ 全3種

価格：各2,420円
本体サイズ：約W150×H125×D60mm

ちいかわ スクエアポーチ 全3種

価格：各1,650円
本体サイズ：約W120×H95mm

ちいかわ アクリル前髪クリップ 全4種

価格：各770円
本体サイズ：約W34～42×H40.6～42×D3mm

ちいかわ フロッキー前髪クリップ 全3種

価格：各1,210円
本体サイズ：約W36×H42×D6mm

ちいかわ ３Dパフ３Pセット

価格：968円
本体サイズ：約W40.4～40.5×H55～63㎜

ちいかわ コンタクトケース　全4種

価格：各418円
本体サイズ：約W65×H31×D13mm

ちいかわ Lilytone 9色アイシャドウパレット　全4種

価格：各1,078円
本体サイズ：約W76×H77×D18mm

ちいかわ クレンジングバーム

価格：1,650円
本体サイズ：約W80×H65×D80mm

ちいかわ　マスカラリムーバー

価格：880円
本体サイズ：約W250×H102mm

ちいかわ　30枚入りシートマスク

価格：1,980円
本体サイズ：約W250×H102mm

ちいかわ なりきりフェイスシートマスク　全8種

価格：各550円
本体サイズ：約W210×H210mm

(C)nagano
(C)Don Quijote Co., Ltd.