GTのパワートレインに、GT スピードのシャシー

自動車業界の最近の流行りといえるのが、既存モデルを「S」化すること。アストン マーティンは、DB12 Sなどラインナップのほぼすべてに、Sを追加した。メルセデスAMGも多くのSを擁するが、このトレンドを先行したのはポルシェかもしれない。

【画像】魅力損なわず絶妙スポーティ コンチネンタルGTとGTCの「S」 上級グランドツアラーたち 全118枚

その一般的な手法は、ソフトウエアやブースト圧の変更でパワーアップを図ること。実際、多くの人はそれが好きらしい。ベントレーも、この流れを無視できなかったのか、クーペのコンチネンタルGT SとコンバーチブルのGTC Sが発売された。



ベントレー コンチネンタルGTC S（英国仕様）

コンチネンタルGT Sは、通常のGTのパワートレインと、GT スピードのシャシーを融合させた仕様といえる。アクティブスタビライザーと後輪操舵システム、エアサスペンションが標準で、設定はGT スピードに準じる。GTCも同様だ。

エンジンは4.0L V8ツインターボで、単体での出力は519ps。8速デュアルクラッチATと一体の、190psを発揮する駆動用モーターと組み合わされ、システム総合680psを発揮する。通常のGTとの価格差は、約1万ポンド（約210万円）に設定された。

過度な主張はベントレーらしくない

見た目の違いとなるのは、専用の22インチ・ホイールやヘッドライト、ダークカラーのトリムなど。控えめな差別化といえるが、過度な主張はベントレーらしくない。

キャビンは、ピアノブラックのウッドパネルとスウェード調クロスのシートが標準。異なるウッドやレザー、カーボン、アルミなど、多様な選択肢も用意されている。内装の質感は期待通りに上質で、タッチの良い物理スイッチが、高級感を高めている。



ベントレー コンチネンタルGTC S（英国仕様）

シフトレバーやセレクターなど、すべての部品がプレミアム。シートは座面が高めながら、座り心地は素晴らしい。ステアリングコラムに、ドライバー監視用のカメラが実装されているが、動作は安定。荷室容量を、駆動用バッテリーが削っているのが惜しい。

コンバーチブルなら音響体験は格別

V8ツインターボ・プラグインハイブリッドは、驚くほどの完成度。最長80kmほどを電気だけで走れるだけでなく、スポーツ・モードを選べば、ドラマチックなサウンドを放つV8エンジンを主役にトルクフルな猛進へ興じれる。

オプションのアクラポビッチ社製エキゾーストを組んだ、コンバーチブルのGTC Sなら音響体験は格別。ルーフがないことによる、ボディ剛性の低下は僅かに感取されるものの、許容範囲。ウィンドディフレクターを立てれば、乱気流に悩まされることもない。



ベントレー コンチネンタルGTC S（英国仕様）

ブレーキペダルの感触も素晴らしい。摩擦と回生が巧みに融合し、踏み応えはソリッド＆スムーズ。EVモード時のアクティブ回生ブレーキは、動作が少し予想しにくく思えたが、通常の効きへ戻すことはできる。

シャシーの洗練度も高く、低速域からモードを問わず上質。常にスポーツ・モードで走っても、不快に感じることはないだろう。

魅力を一切損なわず、スポーティさを絶妙に

速度域が上昇すると、締りのある姿勢制御と、後輪操舵システムが生む落ち着きを実感できる。それでも、乗り心地はコンフォート・モードと同等に快適。2.6t以上ある車重を忘れて、積極的にコーナーへ飛び込める。

妥当な重み付けのステアリングは、反応が漸進的。フィードバックは限られ、アンダーステアに陥ることはあるかもしれない。だが、グランドツアラーらしく余力を残して飛ばせば、格別の時間を過ごせるはず。



ベントレー コンチネンタルGTC S（英国仕様）

お望みなら、スタビリティ・コントロールをダイナミック・モードに切り替えて、僅かなテールスライドをヘアピンで誘える。操縦性は、驚くほど直感的で機敏だ。

グランドツアラーとして、既に白眉の完成度にあるコンチネンタルGTとGTC。その「S」は、魅力を一切損なうことなく、スポーティさを絶妙に高めている。通常より少し積極的なベントレーがお望みなら、望ましいチョイスかもしれない。

◯：特徴的なV8エンジン 極めて高級感の高い車内 快適性と操縦性のバランス

△：標準のGTやGTCとの差は限定的 荷室の容量を削る駆動用バッテリー

ベントレー コンチネンタルGTC S（英国仕様）のスペック

英国価格：23万3700ポンド（約4908万円）

全長：4850mm

全幅：1964mm

全高：1399mm

最高速度：307km/h

0-100km/h加速：3.7秒

燃費：23.3km/L

CO2排出量：98g/km

車両重量：2636kg

パワートレイン：V型8気筒3996cc ツインターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：22.0kWh

最高出力：680ps（システム総合）

最大トルク：94.6kg-m（システム総合）

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／四輪駆動



ベントレー コンチネンタルGTC S（英国仕様）