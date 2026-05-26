プレーオフ4ホールの死闘！川畑優菜がツアー初優勝【マイナビ ネクヒロ第7戦】
＜Norton Next Generation Tournament（1日競技）◇26日◇成田ゴルフ倶楽部（千葉）◇6,453ヤード・パー72＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第7戦「Norton Next Generation Tournament」が千葉県にある成田ゴルフ倶楽部で開催。6アンダーで並んだ藤川玲奈と川畑優菜のプレーオフを行い、4ホール目で藤川がボギーにしたのに対し川畑がパーをセーブしてツアー初優勝を飾った。
白熱のプレーオフの模様LIVE配信！アーカイブ
1打差の3位タイに久世夏乃香、佐藤美優、林亜莉奈の３選手。４アンダーの6位には桑村美穂、3アンダーの7位タイには和久井麻由、古賀衣桜、天野真里奈、森愉生、益田世梨、淺井美希、神社佐也加の7選手が入っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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