

「京都音楽博覧会2026」

2026年10月10日、11日に開催が決定している、京都出身のロックバンド・くるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会2026 （略称：おんぱく）」の第１弾出演アーティストが発表された。

2007年の初開催以降、今年で20回目を数える京都音博。5月26日に発表されたのは、くるり、ASIAN KUNG-FU GENERATION 、indigo la End、奥田民生、マカロニえんぴつ、宮本浩次、miletの計７組。

これまでに様々なドラマを生んできた京都音博。今年も豊潤で美しい音の調べが、京都の秋を鮮やかに彩る。

また、本日より、オフィシャル2次先行受付が開始。期間は、5月26日18時00分〜6月7日23時59分まで。【イベント詳細】公演：京都音楽博覧会2026 in梅小路公園出演：くるり（両日出演）/ASIAN KUNG-FU GENERATION 、indigo la End、奥田民生、マカロニえんぴつ、宮本浩次、milet

and more公演日：2026年10月10日（土）・11日（日）開場10時00分/開演11時30分会場：京都梅小路公園

芝生広場（〒600-8835

京都府京都市下京区観喜寺町56−3）