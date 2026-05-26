「最高の一言」「非常にクールだ」欧州のW杯出場国が本大会用新ホーム＆アウェーユニを発表！「パジャマみたい」「イマイチかな」など賛否両論
ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟（BIH）とサプライヤーのKELME社は現地５月25日、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が北中米ワールドカップ（W杯）で着用する新ホーム＆アウェーユニホームを発表した。
ユニホーム専門サイト『Footy Headlines』によると、今回のホームユニはネイビーブルーをベースとし、ピンストライブ柄を採用。前面にはホワイトとイエローの細いラインが配置されている。
一方のアウェーユニはホワイトを基調としており、鮮やかなブルーのラグラン袖のデザインとなっている。
この新ユニがBIHの公式インスタグラムでも公開されると、ファンからは「最高の一言」「シンプルなのに美しい」「パジャマみたい」「モダンなデザインで良いな」「イマイチかな」「非常にクールだ」「前の方が良かったかも」といった声が寄せられた。
なお、ボスニア・ヘルツェゴビナは、北中米W杯のグループステージで、カナダ、カタール、スイスと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の新ホーム＆アウェーユニ！
ユニホーム専門サイト『Footy Headlines』によると、今回のホームユニはネイビーブルーをベースとし、ピンストライブ柄を採用。前面にはホワイトとイエローの細いラインが配置されている。
一方のアウェーユニはホワイトを基調としており、鮮やかなブルーのラグラン袖のデザインとなっている。
なお、ボスニア・ヘルツェゴビナは、北中米W杯のグループステージで、カナダ、カタール、スイスと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の新ホーム＆アウェーユニ！