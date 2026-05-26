巨人の山口寿一オーナーが２６日、東京都内の球団事務所で取材に応じた。

２５日に長女への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部慎之助監督のこの日の辞任について「この度は大事な公式戦のさなか、セ・パ交流戦の直前にこのような重要な不祥事を起こしまして、ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者の皆様に深くおわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

この日朝、阿部監督と面会し、辞任の申し出を受けた山口オーナーは「暴力は許されない、続けることは許されないと思っていたので、辞任を受け入れたという経緯です」と説明した。

１００試合近くを残すシーズン途中の監督辞任がもたらすチームへの影響は計り知れない。山口オーナーは「今日、東京ドームでの試合前にミーティングに私も行こうと思ってますけれども。それぞれ動揺はあるかもしれませんが、とにかく試合の一投一打に集中してほしい、ということを言うつもりです」と話し、この日のソフトバンク戦前のミーティングに参加する意向を示した。