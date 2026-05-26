5月25日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）が放送され、アイドルグループ「TravisJapan」の松田元太が生放送に登場した。松田は月曜レギュラーで、通常どおりの出演だったのだが、SNS上で心配の声が相次いでしまった。

松田は、2024年4月から月曜レギュラーとして出演を開始。それ以降、毎週生放送に出演しており、天然キャラクターがお茶の間に浸透しつつある。しかし、この日はファンも気が気ではなかったようだと芸能プロ関係者が指摘する。

「同日の放送の前日の24日は、2026年1月から続くツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』の最終日でした。

ラストライブ終了後、Xではツアーに参戦した感想を綴るファンが多数いたのですが、《ほんとに倒れちゃうんじゃないかと思うくらいフラフラだった》など、松田さんの異変に気づいた声が続出。かなり疲れた様子を見せていたという報告が相次いだのです」

翌日に生放送を控えていた松田。出演を危ぶむファンもいたなか、通常どおり白のシャツにデニムを着用したラフなスタイルでスタジオに登場。元気そうな姿に安堵する声も上がったが、

《元太くん出てる！！体調大丈夫かな？》

《働きすぎだよ！休みをもらいなさい》

《毎回笑わせてもらっとるけど、休める時に休みなよ》

など複雑な心境も聞かれた。番組ではさすがのプロ意識を見せたものの、心配の声はやまない。こうした声の背景に、ここ最近、松田に異変が相次いでいるからではないかと前出・芸能プロ関係者が振り返る。

「5月6日におこなわれたマリンメッセ福岡でのライブ中、一時的にステージを離れる場面があったことがSNS上で相次いで報告され、ファンの間で心配が広がっていました。

2025年5月に放送された『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）では、『疲れ、ストレスが原因で去年から耳のあたりがおかしい』と耳の不調を吐露。誰にも言っていないと、1人で抱え込んでいたことを明かしました」

そうした不調を知るファンは、松田の多忙さを危惧している。グループイチ忙しいと言っても過言ではないほど、メディア出演が続いているからだ。

「現在、バラエティ番組や単独CMの起用が続き、メディアで見ない日はないほどです。2025年5月に出演した『しゃべくり007』（日本テレビ系）では、母親からの直筆の手紙も読み上げられ、『元太はパパとママの宝物だから、元太も自分自身をいちばんに想って大事にしてほしいです』と綴られていました。ファンだけでなく、家族も心配でたまらないのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

体だけは気をつけてほしいと願うばかりだ。