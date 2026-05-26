20年研究、国産小麦×北海道産バター6種！ パティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」

東京・新中野に店を構えるパティスリー・ブーランジェリーから、スコーンの概念を見直した新商品が届きます。

「それだけで満足できるスコーン」を目指して20年かけて研究を重ねた末に生まれた「Pre Scone(プレスコーン)」が、2026年5月26日より販売をスタートします。

パティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」





「Pre Scone(プレスコーン)」は、白背景に並ぶ6種のスコーンが目を引く商品です。

抹茶の深い緑、フランボワーズの鮮やかなピンク、ショコラの濃いブラウンと、フレーバーごとに表情が異なります。

国産小麦と北海道産バターをベースに仕立てられており、ケーキのようなやわらかさとしっとりとした口あたりが特徴です。

伊勢丹新宿店 本館6階 催物場で開催される「マ・パティスリー 2026」が、この商品の初披露の場となります。

全国の人気パティスリーが集うスイーツの祭典にあわせて、新中野本店でも同日より販売が始まります。

Pre Scone(プレスコーン)が生まれた背景





伝統的なスコーンは、紅茶やジャムと組み合わせて楽しむ素朴な焼き菓子として知られています。

プレファレンスはその前提から見つめ直し、「それだけで満足できるスコーン」の実現に向けて20年にわたる研究を重ねます。

たどり着いたのは、しっとりとした口あたりとケーキのようなやわらかな食感です。

ナッツや果実を生地にふんだんに練り込み、一口ごとに異なる味わいと食感が現れるよう設計されています。

商品名の「Pre」には、スコーンの”前提（Prelude）”をつくり直したという意味が込められています。

全6フレーバーのラインナップ

「Pre Scone(プレスコーン)」は、素材の組み合わせが個性的な全6種展開です。

素材ごとに色も食感も異なり、選ぶ楽しさがあります。

紅茶 のスコーン

アールグレーがやさしく香る定番フレーバーで、外はさっくり、中はしっとりとした食感に仕上がっています。

フランボワーズのスコーン

フランボワーズ生地にジューシーなパインとクランベリーを合わせた一品です。

華やかな酸味が特徴的なフレーバーとなっています。

プルーンとブルーベリーのスコーン

プルーン、ブルーベリー、ホワイトチョコを組み合わせ、シナモンとカルダモンをほんのり効かせています。

複数のスパイスと果実が重なった深みのある味わいです。

メープルとピーカンナッツのスコーン

メープルシュガーのやさしい甘みと、香ばしいピーカンナッツの食感を兼ね備えています。

ナッツのざくざくとした歯ごたえがアクセントになっています。

抹茶 と黒豆のスコーン

宇治抹茶の濃厚な香りと黒豆のやさしい甘みが組み合わさった和テイストのフレーバーです。

しっとりと焼き上げられた生地に、抹茶の鮮やかな緑色が映えます。

ショコラとマカダミアナッツのスコーン

チョコチップとマカダミアナッツの組み合わせに、オレンジの香りをアクセントとして加えた奥行きのある味わいです。

甘みと柑橘の爽やかさが重なっています。

オーナーシェフ 池田 龍一について





池田 龍一シェフは、調理師学校卒業後に恵比寿QED CLUBと自由が丘 モンサンクレールでパティシエとしての修行を積みます。

モンサンクレールと同グループ5ブランドの統括責任者を15年務めた後、駒場東大前「Boulangerie Le Ressort」を経て、2023年に独立し東京・新中野に「Preference」をオープンしています。

店舗外観





新中野 プレファレンス 店内





「プレファレンス」は、東京メトロ 丸の内線「新中野駅」3番出口から徒歩3分の場所に位置しています。

営業時間は10:00〜19:00で、商品はオンラインストアでも購入できます。

国産小麦と北海道産バターを土台に、宇治抹茶・アールグレー・フランボワーズといった個性豊かな素材を丁寧に練り込んだ6フレーバーが揃っています。

初披露となる伊勢丹新宿店「マ・パティスリー 2026」では5月26日から6月1日までの期間限定での販売となります。

パティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「マ・パティスリー 2026」はどこで開催されますか？

A. 伊勢丹新宿店 本館6階 催物場で開催されます。

会期は2026年5月26日（火）から6月1日（月）までです。

A. 新中野本店では「マ・パティスリー 2026」の開催期間中から通常販売が始まります。

営業時間は10:00〜19:00で、オンラインストアでも取り扱いがあります。

Q. 「プレファレンス」へのアクセス方法は何ですか？

A. 東京メトロ 丸の内線「新中野駅」3番出口から徒歩3分、「中野坂上」3番出口から徒歩9分、「中野新橋」から徒歩8分の場所に店舗があります。

所在地は東京都中野区本町4-6-20 1Fです。

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