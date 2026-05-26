記事ポイント JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」のキャンペーンです凱旋門賞指定席観戦ツアーがペア5組10名様に当たります応募期間は2026年5月20日(水)から6月28日(日)までです JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」のキャンペーンです凱旋門賞指定席観戦ツアーがペア5組10名様に当たります応募期間は2026年5月20日(水)から6月28日(日)までです

JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」が、「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」を実施しています。

海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念し、フランス・パリで「凱旋門賞」を現地観戦できる旅行ツアーなどが賞品として用意されています。

「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」





キャンペーン名：JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン応募期間：2026年5月20日(水)〜2026年6月28日(日)応募方法：JRA-VANスマホアプリダウンロード・無料会員登録後、専用フォームより応募主な賞品：凱旋門賞指定席観戦ツアー ペア5組10名様Wチャンス賞：友道康夫調教師直筆サイン入り JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ (2016年 ニエル賞 ver.) 10名様

「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」は、海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念した企画です。

日本競馬ファンにとって特別な舞台である「凱旋門賞」の現地観戦付き旅行ツアーが、ペア5組10名様に当たります。

キャンペーンCMはグリーンチャンネルと競馬場で放映予定で、声優・大塚芳忠氏のナレーションが世界最高峰レースへの期待感を高めます。

観戦ツアー

凱旋門賞指定席観戦ツアーは、2026年10月3日(土)から9日(金)までのフランス・パリ5泊7日です。

航空券はJAL往復直行便のエコノミークラスで、羽田空港とパリ＝シャルル・ド・ゴール空港を結びます。

旅行期間：2026年10月3日(土)〜9日(金)滞在地：フランス・パリ 5泊7日航空券：JAL往復直行便 エコノミークラス空港：羽田空港 ⇔ パリ＝シャルル・ド・ゴール空港宿泊：4つ星クラスホテル 5泊食事：朝食付き観戦券：凱旋門賞 指定席券専用送迎：空港 ⇔ ホテル、ホテル ⇔ パリ・ロンシャン競馬場

ツアーには4つ星クラスホテルでの宿泊、朝食、凱旋門賞の指定席券、空港とホテル間およびホテルとパリ・ロンシャン競馬場間の専用送迎が含まれます。

パリ滞在と現地競馬観戦が一体になり、世界最高峰レースを旅程の中心に据えた内容です。

Wチャンス賞





Wチャンス賞には、「友道康夫調教師直筆サイン入り JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ (2016年 ニエル賞 ver.)」が10名様分用意されています。

白い馬体のぬいぐるみには青いゼッケンが付けられ、友道康夫調教師の直筆サイン入りアイテムとして展開されます。

JRA-VANスマホアプリ

「JRA-VANスマホアプリ」は、JRAシステムサービスが提供するスマートフォン向け競馬情報アプリです。

2010年に生まれたアプリで、出馬表、ネット投票連携、スマッピー投票連携、動画閲覧をスマートフォンで利用できます。

主なサービスには、中央競馬に対応する出馬表、リアルタイムオッズ、レース・パドック・調教動画の録画視聴、コース解説、データ分析、各種ニュース、著名人による各種コラム、My注目馬、パドックアイ、予想印ランキングがあります。

外出先でも競馬情報を確認できる設計で、レース前の予想や当日の情報整理に役立つサービスです。

JRA-VAN

「JRA-VAN」は、JRA公式データを用いた競馬情報サービスのブランド名称です。

過去30年以上のレースデータや、パドック動画視聴サービス「パドックアイ」など、競馬を深く知るための情報を提供しています。

スマートフォンやパソコンから利用でき、レースデータ、動画、ニュース、コラムを組み合わせて競馬情報を確認できます。

キャンペーン特設ページと「JRA-VAN」公式サイトには、応募やサービスに関する情報が掲載されます。

5泊7日のパリ滞在、凱旋門賞指定席券、JAL往復直行便、4つ星クラスホテル宿泊が組み合わされた賞品構成です。

「JRA-VAN World」開設10周年を背景に、現地観戦と競馬データサービスの世界観をつなぐキャンペーンになっています。

JRA-VAN「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募期間はいつまでですか？

A. 応募期間は2026年5月20日(水)から2026年6月28日(日)までです。

Q. 応募には何が必要ですか？

A. JRA-VANスマホアプリのダウンロードと無料会員登録後、専用フォームからの応募が必要です。

Q. 凱旋門賞指定席観戦ツアーの旅行期間はいつですか？

A. 旅行期間は2026年10月3日(土)から9日(金)までで、フランス・パリ5泊7日です。

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