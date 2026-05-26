俳優の川崎麻世が25日、自身のアメブロを更新。東京・豊洲の「サイタブリア ベイパーク」にて、総勢70人の仲間たちやペットとともにバーベキュー大会を開催したことを明かした。

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川崎は「70人でバーベキュー大会」というタイトルでブログを更新。前日までは雨予報だったが、実際にはくもりのち晴れへと変わったと述べ、「雨男の俺は一安心」と胸をなでおろした。

今回のバーベキューでは、飲食店を経営する川崎の妻・花音さんをはじめ、プロの飲食関係者が数人サポートに回ったという。川崎は「手伝ってくれた皆さんに感謝します」と述べた。

さらに、会場に隣接するトレーラーハウスも貸し切りだったと言い、中では仮眠を取る人がいるなど、参加者たちは思い思いの時間を満喫していたそうだ。

あまりの楽しさに、友人からは早くも「次の企画は」と促されたという川崎。「夏にはまた皆んなで屋形船も貸切したいね」（原文ママ）と語り合ったことを明かしつつ、「ほんとに屋形ね」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」