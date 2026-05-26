サッカー漫画『キャプテン翼』に登場する「ロベルト本郷」をイメージしたオリジナルパッケージのウイスキー2種が、5月25日10時から「ファミマオンライン」にて数量限定で先着予約販売される。

【写真】「ロベルト本郷」をイメージしたオリジナルパッケージウイスキー

ファミリーマートと『キャプテン翼』が共に45周年を迎えることを記念した本企画。主人公「大空翼」の師匠である元サッカー選手「ロベルト本郷」のキャラクター像や物語の世界観を表現したシングルモルトウイスキー。味わいは、シェリー樽由来の深みに、カシスやブラックベリー、プラム、レーズンのような香り、甘酸っぱさとスモーキーさ、紅茶の渋みのバランスが特長となっている。本商品はデザインとコンセプトの異なる2種類が各300本ずつ用意される。

ラインナップの1つ「A BOLA É AMIGA（ア・ボーラ・エ・アミーガ）」は、現役選手時代の「ロベルト本郷」をモチーフにしたデザイン。商品名は『キャプテン翼』の原点ともいえる「ボールはともだち」を、ロベルト本郷の母国語であるポルトガル語で表現したものとなっている。

もう一方の「ROBERTO HONGO（ロベルト本郷）」は、監督としての「ロベルト本郷」を描いたデザイン。ロベルト本郷と大空翼の物語の原点となる“一蹴”と、夢を託す決意を表現しており、青を基調としたカラーリングで、冷静さの中に宿る熱さを表している。

本商品の予約期間は5月25日10時から6月25日23時59分まで。お届け予定日は7月中旬となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）