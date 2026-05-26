ギタリストの布袋寅泰（64）が、ロンドンの自宅でブランチを楽しんだことを報告し、話題になっている。

【映像】今井美樹と布袋寅泰の夫婦ショットや優雅なブランチの様子

Instagramでプライベートについて発信している布袋。ギターが置かれた自宅の部屋や庭、妻で歌手の今井美樹（63）と結婚記念日を祝う様子なども公開してきた。

ロンドンの自宅庭で優雅なブランチ

5月24日の投稿では、「ニューヨークからのお客様。ロンドンにいらした久保純子さんご家族と、サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ。ステキな仲良しご家族との楽しい会話は尽きず。また世界のどこかでお会いする日を楽しみにしています」とコメントし、元NHKでフリーアナウンサーの久保純子（54）と22年ぶりに再会したことを明かし、美しい花が飾られた庭の様子も披露した。

この投稿には「お二人の笑顔 癒やされました！！」「コーヒー飲みながらお花見て、いい時間だね」「可愛いTシャツですね！いつもよりナチュラルな感じがします」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）