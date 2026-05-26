有名女優、キーマカレーにエリンギのマリネ…品数豊富な手料理に反響「参考になる」「あおさで炒めるの新鮮」
【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の秋野暢子が5月25日、自身のInstagramを更新。手作りのキーマカレーを公開し、話題となっている。
【写真】69歳ベテラン女優「参考になる」具だくさんの手作りキーマカレー披露
秋野は「なんだかカレーの気分で キーマカレーです」とつづり、写真を投稿。カレーは「トマト、玉ねぎ、ひき肉、にんじん、カレールー ガチャガチャといれて炊きました。甘口です」とレシピを公開している。
また「鶏の中手羽をお酒とあおさで炒めて 豚肉と玉子（半熟）ときゅうりを胡麻だれ（すりごま、マヨネーズ、砂糖、みりん、酢、味噌）で絡めました」「エリンギのマリネ」「醤油と米油とニンニクで和えて ほうれん草とツナと塩昆布とごま油のさっぱり和え物にごまをオン」とそのほかの夕飯のメニューも披露している。
この投稿には「参考になる」「あおさで炒めるの新鮮」「感動的な夕飯メニュー」「品数いっぱいで豪華な食卓」「野菜たっぷりでヘルシー」「味付け教えてくれるの嬉しい」「どれも美味しそう」などとコメントが寄せられている。
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【写真】69歳ベテラン女優「参考になる」具だくさんの手作りキーマカレー披露
◆秋野暢子、手作りキーマカレー中心のメニュー公開
秋野は「なんだかカレーの気分で キーマカレーです」とつづり、写真を投稿。カレーは「トマト、玉ねぎ、ひき肉、にんじん、カレールー ガチャガチャといれて炊きました。甘口です」とレシピを公開している。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「参考になる」「あおさで炒めるの新鮮」「感動的な夕飯メニュー」「品数いっぱいで豪華な食卓」「野菜たっぷりでヘルシー」「味付け教えてくれるの嬉しい」「どれも美味しそう」などとコメントが寄せられている。
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