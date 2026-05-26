SNSで“熱愛説”が拡散…DAY6・ドウン、人気ユーチューバーとの噂に事務所コメント「お伝えする立場はない」

DAY6のドウンに熱愛説が浮上した。

最近、各種オンラインコミュニティやSNSを中心に、ドウンとユーチューバーのユ・ジユとの熱愛疑惑を提起する投稿が急速に拡散している。

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ユ・ジユは、インフルエンサーのユ・ヘジュの妹として知られている。

ネットユーザーたちは、2人が香水やキーリングなど、おそろいのアイテムをいわゆる“カップルアイテム”として使用している点を主な根拠として挙げた。

さらに、ドウンが自身のSNSに投稿した写真に写る犬がA氏の愛犬と非常によく似ていることや、一部写真の背景に映り込んだ室内インテリアの構造も似ているとの指摘が相次ぎ、熱愛説にさらに注目が集まっている。

（写真提供＝OSEN）ドウン

これについて、JYPエンターテインメント側は5月26日、本サイト提携メディア『OSEN』に「特にお伝えする立場はない」とコメントした。

なお、ドウンは2015年にDAY6のメンバーとしてデビューし、グループ内でドラムを担当している。ユ・ジユはYouTubeチャンネル「ジユロッケ」を運営中で、同チャンネルの登録者は19万8000人に上る。

（記事提供＝OSEN）