＜親しげママ友＞「ちゃん付け」で呼ばれたら嬉しい？やめてほしい？子どもの名前＋ママでもいいのに
仲良くなれたらいいけれども、距離感は大事にしておきたいママ友という存在。距離感を測る上でも、呼び方は重要な要素かもしれませんね。先日ママスタコミュニティには「ママ友って名前呼び？」というタイトルで、ママ友からの呼ばれ方に関するこんな投稿が寄せられました。
『あんまり面識はないし、下の名前も教えていない同じクラスのママさんから、いきなり「◯◯（下の名前）ちゃん」と呼ばれてびっくりした。自分は別に（子どもの名前）ママという呼ばれ方でもいいタイプで、逆にいきなり名前呼びされるとちょっと引いちゃうな。「◯◯ママは嫌」という意見もよく見るけど、みんなはいきなり名前を呼ばれても大丈夫なの？』
「ちゃん付け呼び」を強制されることも
『いきなり名前呼びはギョッとする。私は◯◯ママがあまり好きではなくて、だいたい「（名字）さん」と呼んでいたけど、PTA本部をやっていたとき、みんな下の名前＋ちゃん呼びだったので「げーっ！」と思った。和を乱す必要もないので、皆に倣ってちゃん付け呼びにしていた。意識して呼ぶようにしないと呼べなくて、人知れず苦労したな』
『スポ少の本部役員をやったとき「お互い『名前＋ちゃん』で呼ぼう」と本部長ママの一声で、5人の役員が初対面で学年も違うのに、ちゃん付けで呼ぶことになった。そういう行動が苦手で、私は子どもの学年が他の人より下だったので、皆さんのことを「さん」付けにしていた』
ママ友からのちゃん付け呼びについて、ママたちに尋ねていた投稿者さん。同じように戸惑った経験があるママたちからはエピソードが寄せられています。幼稚園や小学校のPTAや、スポーツ少年団などの役員の仕事をやっていた際に、「ちゃん付け呼びをするように」と言われた経験があるママたち。ママ友に対するちゃん付け呼びが苦手なことに加えて、「強制されたこと」「同調圧力を感じたこと」からも、拒否反応が出てしまうのは仕方ないことかもしれませんね。また、ちゃん付け呼びは仲の良さに加えて、年齢が影響するという意見も。初対面かつ明らかに自分よりも年上の女性に「◯◯ちゃん」と呼ぶのは、なかなか躊躇してしまうものではないでしょうか。
仲良くなって徐々にならいいけど……
『名字呼びか、◯◯ちゃんのママのどちらか。仲が良くなってから下の名前呼びだし、その場合も相手に確認してからだわ。下の名前で急に呼ばれたらびっくりするし、ちょっと何かあるんじゃないか（宗教とかの勧誘系）と疑ってかかる』
一方で「仲が良いママ友とはちゃん付け呼びし合っているよ」というコメントもありました。初対面や、まだあまり親しくない関係のときには名字か、◯◯ちゃん（くん）ママという呼び方にして、仲が良くなってから徐々に呼び方を変えるという人もいるかもしれませんね。お互いに下の名前で呼び合えるような関係性になっていると認識して初めて、違和感なく成立するのでしょう。そう考えると、いきなりのちゃん付け呼びは、グイグイと距離を縮めようとしているように感じられ、身構えてしまう人がいるのも無理はないのかもしれません。
名字か、◯◯ちゃんママが無難かも
『まあまあ仲良しのママ友は、◯◯（下の名前）さん、と呼んでいる。行事とかで話すだけの人は、◯◯（名字）さん』
『親しいなら名前のほうが嬉しい』
『子どもの友だちの名前を覚えるだけで手いっぱい。親の名前まで覚えられないから、◯◯ちゃんママで構わない。子の名前と親の名前を紐付けるのも大変じゃない？ 間違えたら失礼だし、◯◯ちゃんママが無難』
『保育園とか公園のママ友の場合、子どもの名前しか情報がないから、◯◯ちゃんママと呼んでいたけど、役員等で知り合うと、子どものほうを知らないときも』
仲良くなっているのに呼び名が変わらないと「いつまでも他人行儀な感じがして嫌」と感じるママもいるようです。子どもがきっかけで知り合ったママ友とは言っても、お互いに気心が知れた親しい間柄であれば、ちゃん付け呼びを素直に嬉しいと感じる人もいるかもしれません。
今回の投稿では「初対面のママ相手にはどんな呼び方が適切か」という議論も交わされていました。これはシチュエーションにもよりますが、子ども同士が同じクラスで挨拶をし合う程度の関係性であれば、「名字呼び」か「◯◯ちゃん（くん）ママ」としたほうが、子どもの名前に紐づけられて覚えやすく、間違いがないという意見がありました。なかには「◯◯ちゃん（くん）ママと呼ばれたくない」というママもいましたが、子どもの名前しか情報がない場合には致し方ないですよね。一方で役員仕事などの場合には子どもの名前を知らないケースもあるようです。そのためPTA役員などで「下の名前呼びで統一しよう」という流れは仲を深める意図だけでなく、お互いにそのほうが名前を認識しやすいという理由もあるのかもしれません。ママ友からの呼ばれ方について、さまざまな意見が飛び交っていた今回の投稿。みなさんはママ友からのちゃん付け呼びについてどう思いますか？
文・AKI 編集・有村実歩