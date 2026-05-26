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YouTubeチャンネル「せお丸@AI駆動開発」が「Claude Code入門講座｜非エンジニアでも分かるClaude Codeの使い方ガイド【2026年最新版】」を公開した。動画では、AI/ITコンサルタントのせお丸が、プログラミング知識のない非エンジニア向けに、業務の生産性を劇的に向上させるAIツール「Claude Code」の具体的な活用法を解説している。



せお丸は、現在主流となっているChatGPTとClaudeの違いについて、「ChatGPTは会話の相手だが、Claudeは作業を代行してくれる相棒である」と定義した。単に質問に答えるだけでなく、ローカル環境のファイル編集や資料作成、データ分析まで、実際の「仕事」を自律的にこなす「AIエージェント」としての能力を強調している。



動画内では、非エンジニアでも簡単に扱えるデスクトップ版アプリを使用した実演が行われた。「カフェのホームページを作って」と指示するだけで、AIが自動的にコードを生成し、Webサイトを完成させる様子を披露。さらに「ドラえもんの魅力を調査してプレゼン資料を作って」と依頼すると、AIがWebで情報を収集し、美しいPowerPoint資料を全自動で生成するという驚きの機能も紹介された。



加えて、外部ツールと連携する「MCP（Model Context Protocol）」機能についても解説。「Googleドライブに保存して、社長にメールで送って」といった指示だけで、複数のアプリをまたいだ作業が完結する利便性を示した。また、「Computer Use」と呼ばれるPCの自動操作機能を使い、トラブルシューティングをAIに丸投げする実演も行われ、「もはやAIが自分の代わりに手を動かす時代へ突入している」とその革新性を語った。



AIに仕事を「依頼」するだけで、資料作成からシステム開発、メール送信までが完結する次世代のワークスタイル。プログラミングの知識がなくても、PC上の単純作業や複雑なリサーチをAIに任せることで、人間はより創造的な業務に専念できるようになる。Claude Codeを活用し、自分だけの優秀な「AI社員」を採用することは、日々の業務効率を劇的に変える一手となるだろう。