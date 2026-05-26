球界に激震が走った。25日、巨人の阿部慎之助監督が18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁渋谷署に現行犯逮捕された。同署は証拠隠滅や逃亡のおそれがないとして、阿部監督を26日未明に釈放。今後は任意で捜査する。巨人はこの事態を受け、今日からスタートする交流戦に橋上秀樹作戦戦略コーチが監督代行として指揮を執ることを発表した。26日、阿部監督は辞任した。関係者に取材を進めると、阿部氏の知られざる素顔が浮かんできた。

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許される行為ではない

事件の概要は以下の通りだ。25日午後7時15分ごろ、阿部監督の長女から児童相談所に通報があった。内容は、都内の自宅で父親から暴行を受けたというもの。児相からの110番通報を受けた警察が現場に駆け付け、阿部監督を、長女を殴ったり首を絞めたりした暴行容疑で現行犯逮捕。警視庁が飲酒の検査をした結果、呼気からアルコールが検出された。当時、自宅にいた妻と15歳の次女が事件を目撃していた。阿部監督は警察の取り調べに、姉妹がケンカしているところを制止しようとしたところ、長女に言い返されたためカッとなり、暴行を加えたと容疑を認めているという。

巨人・阿部慎之助監督

警察関係者は、「色々な情報が錯綜していて、阿部監督に同情する声がありますが、警察は事実確認を行った上で逮捕しています。年頃の娘を持つ親は子供との付き合い方が難しいですが、姉妹喧嘩の仲裁とはいえ、一線を越えた暴力は許される行為ではありません。今回の事件で被害者の長女を『甘ったれている』と批判する声や、『児童相談所に通報する前に奥さんが止めるべきだ』など家族を責める書き込みがSNS上で見られますが控えるべきです」と強調する。

「我慢だよ」

阿部監督は就任1年目の2024年にリーグ優勝を飾り、昨年は3位に。今年は交流戦を前に貯金2で首位・阪神と4.5ゲーム差の位置につけていた。実は「今年になって阿部監督が変わった」という声がメディアの間で上がっていた。巨人を取材するテレビ関係者が明かす。

「以前は怒りの感情が抑えきれず選手を荒っぽい言葉で批判したり、ふがいない戦いで負けた試合後のメディア取材を拒否することが度々ありましたが、今年はグッとこらえて言葉を選びながら話すようになりました。今年は戦力を考えると、リーグ連覇を狙う阪神より数段落ちる。交流戦前の阪神戦では力の差を見せつけられる形で同一カード3連敗を喫しました。なかなか上昇気流に乗れずにストレスはためていたと思いますけど、平山功太、浦田俊輔など若手を積極的に登用して若返りを図りながら、白星を積み重ねようという戦略の意図が見えました。野球評論家から手厳しい声が少なくなかったですが、『我慢だよ』と話していたのが印象的でしたね。事件を聞いたときは驚きました」

環境の変化も

巨人の球団関係者は、阿部監督を取り巻く環境に変化が起きていたことを明かす。

「『側近』と言われた高校の同級生のマネージャーと、昵懇の中だった巨人担当のスポーツ紙記者が現場にいなくなりました。このスポーツ紙記者は阿部監督と現役時代から長年の付き合いで絶大な信頼を寄せられていましたが、評判が悪かったんですよ。『オラオラ系』の性格で態度が大きく、野球経験がないにもかかわらず連日のように選手に打撃指導して、コーチが『あいつを追い出してくれよ』と漏らしていました。選手たちは『苦手な人なんですけど、阿部監督と良好な関係なので食事の誘いを断れない』、『阿部監督はなんであんな人と仲良しなんですかね』と嘆いていました。こうした悪評に加え、後輩の記者が会社にパワハラ被害を受けたと訴えたこともあってか、この記者は巨人担当から違う部署に異動しました」

かつて、巨人でプレーしていたOBも指摘する。

「阿部監督とこの記者がいる食事の席に呼び出されたことがありましたが、その記者が『盛り上げるために飲めよ』と後輩の記者に酒の一気飲みを強要していました。阿部監督も酒に酔うと記者と一緒になって『飲め飲め！』と言っていて。こういう飲み会は阿部監督の株を下げるだけだし、酒癖は良くなかったですね。酔うまでが早く、説教したり、気が大きくなるタイプです。でも、今年からこの記者がいなくなって阿部監督の性格が穏やかになったように感じました。周りから影響を受けやすい人なのかもしれません。強面のイメージがありますが、繊細なんですよ。現役時代に後輩の選手を食事に誘うことが少なかったので理由を聞いたら、『おれが誘うと断りづらいだろ？ 食事の席はリラックスした方がいいから』と話していました」

想定外の事件により、阿部監督がチームを離れることになった巨人だが、ペナントレースはまだ100試合近く残っている。橋上作戦戦略コーチが監督代行を務め、チームを立て直すことになるがその道は険しい。阿部監督の処分については球団が今後に発表する形になるが、再びユニフォームを着ることは現段階で想像できない。いかなる理由であれ、家族間のトラブルで現行犯逮捕されたことは、現場の最高責任者としての自覚が欠如していると糾弾されても仕方ない。前代未聞の事態に襲われた巨人の選手たちは、気持ちの整理がつかないまま交流戦に臨む。

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デイリー新潮編集部