【お香 M78青雲 40本入】 5月29日 発売予定 価格：2,420円

日本香堂は、限定お香「M78青雲」を5月29日より発売する。価格は2,420円。

本商品はともに60年を迎えるウルトラマンシリーズとロングセラーお線香「青雲」が初コラボレーション。「勇気・希望・思いやり」を届け続けてきたウルトラマンシリーズと、未来に向かって今を懸命に「強く生きよう」とエールを送り続けてきた青雲、それぞれの想いが重なり誕生した。

お香「M78青雲」の香りは、日常の中で心地よく楽しめるホワイトフローラルを採用し、幅広い世代に寄り添う仕上がりとなっている。

付属の香立には、科学特捜隊の象徴である「流星マーク」をモチーフにしたオリジナルデザインが採用され、錫製ならではの質感と存在感で、インテリアとしても楽しめるアイテムとなっている。

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